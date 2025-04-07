Правительство Курганской области планирует поддержать 1000 семей в покупке жилья

Правительство Курганской области в 2025 году собирается поддержать субсидией 1000 семей для покупки жилья. В 2024 году такую субсидию получили 800 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«Кроме того, жители Курганской области и те, кто готов переехать в регион, могут получить субсидию в 500 тысяч рублей на компенсацию первого взноса по ипотеке на покупку квартиры у застройщиков, аккредитованных в КИЖК. Субсидия дается безвозмездно, возвращать ее не нужно», — информирует ведомство. Также многодетные семьи могут получить до миллиона рублей из областного бюджета на покупку или строительство дома не только в округах, но и в городах Курган, Шадринск и Кетово.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьям для покупки жилья на средства материнского капитала необходимо получить заключение пригодности жилья для проживания. Данное заключение можно получить в администрации по месту жительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».