Правительство Курганской области планирует поддержать 1000 семей в покупке жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в этом году собираются поддержать субсидией 1000 семей для покупки жилья
В Кургане в этом году собираются поддержать субсидией 1000 семей для покупки жилья Фото:

Правительство Курганской области в 2025 году собирается поддержать субсидией 1000 семей для покупки жилья. В 2024 году такую субсидию получили 800 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«Кроме того, жители Курганской области и те, кто готов переехать в регион, могут получить субсидию в 500 тысяч рублей на компенсацию первого взноса по ипотеке на покупку квартиры у застройщиков, аккредитованных в КИЖК. Субсидия дается безвозмездно, возвращать ее не нужно», — информирует ведомство. Также многодетные семьи могут получить до миллиона рублей из областного бюджета на покупку или строительство дома не только в округах, но и в городах Курган, Шадринск и Кетово.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьям для покупки жилья на средства материнского капитала необходимо получить заключение пригодности жилья для проживания. Данное заключение можно получить в администрации по месту жительства.

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Правительство Курганской области в 2025 году собирается поддержать субсидией 1000 семей для покупки жилья. В 2024 году такую субсидию получили 800 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «Кроме того, жители Курганской области и те, кто готов переехать в регион, могут получить субсидию в 500 тысяч рублей на компенсацию первого взноса по ипотеке на покупку квартиры у застройщиков, аккредитованных в КИЖК. Субсидия дается безвозмездно, возвращать ее не нужно», — информирует ведомство. Также многодетные семьи могут получить до миллиона рублей из областного бюджета на покупку или строительство дома не только в округах, но и в городах Курган, Шадринск и Кетово. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьям для покупки жилья на средства материнского капитала необходимо получить заключение пригодности жилья для проживания. Данное заключение можно получить в администрации по месту жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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