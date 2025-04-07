В Германии начали готовить школьников к войне

Министерство внутренних дел Германии призывает к включению в школьную программу уроков гражданской защиты в ответ на изменение обстановки в сфере безопасности. Это необходимо для подготовки детей к возможным военным действиям, сообщил представитель немецкого ведомства
«В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью необходимо уделять больше внимания гражданской защите, даже в школьном образовании», — заявил представитель МВД Германии. Его слова передает Handelsblatt.
Федеральные земли Германии имеют право самостоятельно определять содержание образовательных программ. Однако, по информации немецкой газеты, новые курсы по гражданской защите получат поддержку на национальном уровне. Немецкие политические деятели считают необходимым принять соответствующие меры в ответ на риск «множества угроз», указывает автор материала.
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