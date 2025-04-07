В Перми продолжает снижаться заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор: в Пермском крае заболеваемость гриппом снизилась на 8,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
Зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа Фото:

С 31 марта по 6 апреля в Пермском крае отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель ниже уровня предыдущей недели на 8,1%

«Зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы. Эпидемпорог не превышен», — сообщает сайт регионального Роспотребнадзора. 

При этом 70 групп в 39 детских садах и 34 класса в 25 школах продолжают оставаться на карантине. Кроме того, 16 групп в пяти колледжах и техникумах также находятся на дистанте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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С 31 марта по 6 апреля в Пермском крае отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель ниже уровня предыдущей недели на 8,1% «Зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы. Эпидемпорог не превышен», — сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.  При этом 70 групп в 39 детских садах и 34 класса в 25 школах продолжают оставаться на карантине. Кроме того, 16 групп в пяти колледжах и техникумах также находятся на дистанте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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