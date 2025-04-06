Власти ХМАО расширили программу медпомощи для ветеранов Великой Отечественной войны

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о расширении программы медицинской поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, подводя итоги заседания правительства.
«На территории автономного округа организовано дополнительное медицинское обследование и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны. В частности, обеспечены осмотры и обследования ветеранов на дому силами мобильных врачебных бригад. По их результатам скорректированы планы лечения и дальнейшее медицинское сопровождение», — сообщил Кухарук.
На заседании правительства также обсудили подготовку к XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в регионе с 22 мая по 23 сентября. В рамках акции запланировано более 50 мероприятий.
Кроме того, были отмечены успехи югорских городов в рейтинге Минстроя РФ по индексу качества городской среды за 2024 год. Ханты-Мансийск и Белоярский заняли первые места в своих подгруппах, а Сургут и Когалым — вторые.
Ранее URA.RU писало, что ветерану Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Петру Финку была вручена медаль. Церемония награждения прошла с участием мэра города Максима Ряшина, который передал ветерану награду от президента Владимира Путина.
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