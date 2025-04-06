06 апреля 2025

Власти ХМАО расширили программу медпомощи для ветеранов Великой Отечественной войны

Власти ХМАО расширили программу медподдержки для ветеранов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО расширили программу медподдержки для ветеранов Великой Отечественной войны
В ХМАО расширили программу медподдержки для ветеранов Великой Отечественной войны Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о расширении программы медицинской поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, подводя итоги заседания правительства.

«На территории автономного округа организовано дополнительное медицинское обследование и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны. В частности, обеспечены осмотры и обследования ветеранов на дому силами мобильных врачебных бригад. По их результатам скорректированы планы лечения и дальнейшее медицинское сопровождение», — сообщил Кухарук.

На заседании правительства также обсудили подготовку к XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в регионе с 22 мая по 23 сентября. В рамках акции запланировано более 50 мероприятий.

Кроме того, были отмечены успехи югорских городов в рейтинге Минстроя РФ по индексу качества городской среды за 2024 год. Ханты-Мансийск и Белоярский заняли первые места в своих подгруппах, а Сургут и Когалым — вторые.

Ранее URA.RU писало, что ветерану Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Петру Финку была вручена медаль. Церемония награждения прошла с участием мэра города Максима Ряшина, который передал ветерану награду от президента Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о расширении программы медицинской поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, подводя итоги заседания правительства. «На территории автономного округа организовано дополнительное медицинское обследование и лекарственное обеспечение участников Великой Отечественной войны. В частности, обеспечены осмотры и обследования ветеранов на дому силами мобильных врачебных бригад. По их результатам скорректированы планы лечения и дальнейшее медицинское сопровождение», — сообщил Кухарук. На заседании правительства также обсудили подготовку к XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в регионе с 22 мая по 23 сентября. В рамках акции запланировано более 50 мероприятий. Кроме того, были отмечены успехи югорских городов в рейтинге Минстроя РФ по индексу качества городской среды за 2024 год. Ханты-Мансийск и Белоярский заняли первые места в своих подгруппах, а Сургут и Когалым — вторые. Ранее URA.RU писало, что ветерану Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Петру Финку была вручена медаль. Церемония награждения прошла с участием мэра города Максима Ряшина, который передал ветерану награду от президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...