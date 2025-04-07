«Обманывал свидетелей и подделывал протоколы»: в Челябинске начался суд по делу экс-следователя Шпигуна

В челябинском суде стартовал процесс по делу бывшего следователя Шпигуна
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шпигун находится в СИЗО с момента задержания
Вадим Шпигун находится в СИЗО с момента задержания Фото:

В Центральном райсуде Челябинска 7 апреля стартовал процесс по делу бывшего старшего следователя отдела Следственного комитета (СК) по Советскому району города Вадима Шпигуна, обвиняемого в превышении полномочий, фальсификации улик, незаконном освобождении от уголовной ответственности и хищении оружия. Как сообщает корреспондент URA.RU, в суде прокурор зачитал лишь малую часть обвинительного заключения.

Прокурор начал с обвинений в превышении должностных полномочий. Согласно тексту, Шпигун, будучи в должности, действовал в интересах Екатерины Мининой, которая в тот момент занимала пост директора чеченкой компании ООО ТД «Инрост» и проходила по делу о неуплате налогов на сумму свыше 88 млн рублей. А именно: следователь обманывал свидетелей по делу, вносил некорректные данные в протоколы допросов. Более того, по версии следствия, Шпигун изготавливал постановления, в которых просил суд прекратить уголовное дело в отношении бизнес-леди, снимал аресты с имущества компании.

Работая над делом Мининой, Шпигун смог добиться снижения суммы неуплаченных компанией налогов с 88 млн рублей до 34 млн рублей. Это, в свою очередь, повлияло на переквалификацию дела. По итогу суд закончился прекращением дела с назначением штрафа. Сегодня же дело Мининой закрыто в связи с истечением сроков давности преступления.

При этом прокурор отметил, что свидетели по делу Мининой сами подписывали протоколы допроса, особо в них не вчитываясь. Руководство Шпигуна также не обращало большого внимания на действия сотрудника. Он подсовывал им «липовые» постановления, которые подписывались без изучения материалов дела. Прокурор отмечает, что причина в том, что Шпигун вводил и свидетелей и рукодителей в заблуждение

Уголовное дело в отношении Шпигуна было передано в суд 13 февраля. Его обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса: по ч.1 ст.226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия), ч.1 ст.286 УК РФ ч.1 (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств), п.в ч.3 ст.226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия с использованием своего служебного положения); статья 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности) УК РФ.

Суд по делу экс-следователя отложили на 23 мая. На следующем заседании гособвинитель продолжит зачитывать обвинительное заключение.

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В Центральном райсуде Челябинска 7 апреля стартовал процесс по делу бывшего старшего следователя отдела Следственного комитета (СК) по Советскому району города Вадима Шпигуна, обвиняемого в превышении полномочий, фальсификации улик, незаконном освобождении от уголовной ответственности и хищении оружия. Как сообщает корреспондент URA.RU, в суде прокурор зачитал лишь малую часть обвинительного заключения. Прокурор начал с обвинений в превышении должностных полномочий. Согласно тексту, Шпигун, будучи в должности, действовал в интересах Екатерины Мининой, которая в тот момент занимала пост директора чеченкой компании ООО ТД «Инрост» и проходила по делу о неуплате налогов на сумму свыше 88 млн рублей. А именно: следователь обманывал свидетелей по делу, вносил некорректные данные в протоколы допросов. Более того, по версии следствия, Шпигун изготавливал постановления, в которых просил суд прекратить уголовное дело в отношении бизнес-леди, снимал аресты с имущества компании. Работая над делом Мининой, Шпигун смог добиться снижения суммы неуплаченных компанией налогов с 88 млн рублей до 34 млн рублей. Это, в свою очередь, повлияло на переквалификацию дела. По итогу суд закончился прекращением дела с назначением штрафа. Сегодня же дело Мининой закрыто в связи с истечением сроков давности преступления. При этом прокурор отметил, что свидетели по делу Мининой сами подписывали протоколы допроса, особо в них не вчитываясь. Руководство Шпигуна также не обращало большого внимания на действия сотрудника. Он подсовывал им «липовые» постановления, которые подписывались без изучения материалов дела. Прокурор отмечает, что причина в том, что Шпигун вводил и свидетелей и рукодителей в заблуждение Уголовное дело в отношении Шпигуна было передано в суд 13 февраля. Его обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса: по ч.1 ст.226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия), ч.1 ст.286 УК РФ ч.1 (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств), п.в ч.3 ст.226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия с использованием своего служебного положения); статья 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности) УК РФ. Суд по делу экс-следователя отложили на 23 мая. На следующем заседании гособвинитель продолжит зачитывать обвинительное заключение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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