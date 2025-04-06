«Не устроил градоначальника»: новый мэр из ХМАО уволил своего заместителя

Вице-мэр Нефтеюганска (ХМАО) Андрей Пастухов покидает пост. Источники URA.RU отмечают, что куратор соцблока не сработался с новым градоначальником Юрием Чекуновым.
«Формально он уходит по собственному желанию. По крайней мере, с Чекуновым они достигли именно таких договоренностей. Но это не значит, что в Нефтеюганске, где в последнее время все чаще фигурантами уголовных дел становятся политэлиты, вслед за трудовой книжкой Пастухову не „прилетят“ вопросы от силовиков. Работал на посту он достаточно долго, и скандалов в соцблоке за это время хватало», — сообщает инсайдер.
Чекунов в беседе с URA.RU отставку замглавы подтвердил. По словам мэра, его не устроила работа Пастухова на посту зама. Нового куратора соцблока планируют представить в середине апреля.
Исход высокопоставленных чиновников из администрации Нефтеюганска начался после назначения Юрия Чекунова мэром города. Но при этом команда Чекунова, преимущественно состоящая из его бывших коллег по «Центроспасу», также покинула свои посты, не проработав и полугода.
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