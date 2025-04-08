08 апреля 2025

В ХМАО команда нового мэра сбежала из города

Бывшие коллеги главы Нефтеюганска Беспрозванных и Клименова уволились из мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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В команде главы Нефтеюганска начались отставки
В команде главы Нефтеюганска начались отставки Фото:

Команда мэра Нефтеюганска (ХМАО) Юрия Чекунова сбежала из города. Назначенные им бывшие коллеги по «Центроспасу», не проработав и полугода, уволились из администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Глава департамнента ЖКХ Василий Беспрозванных покинул пост, проработав 2,5 месяца. Директор „Службы единого заказчика“ Татьяна Клименова продержалась полтора. Пока сохранился только один „Центроспасовец“ — советник Москвин», — сообщает инсайдер.

На сайте мэрии Нефтеюганска Беспрозванных продолжает числиться директором департамента. Однако в данных СБИС указано, что он покинул пост 12 марта 2025 года. Клименову сменила депутат гордумы Наталья Петюкина.

В пресс-службу администрации города направлен запрос. Комментарий властей о причинах отставок команды Чекунова ожидается.

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Команда мэра Нефтеюганска (ХМАО) Юрия Чекунова сбежала из города. Назначенные им бывшие коллеги по «Центроспасу», не проработав и полугода, уволились из администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Глава департамнента ЖКХ Василий Беспрозванных покинул пост, проработав 2,5 месяца. Директор „Службы единого заказчика“ Татьяна Клименова продержалась полтора. Пока сохранился только один „Центроспасовец“ — советник Москвин», — сообщает инсайдер. На сайте мэрии Нефтеюганска Беспрозванных продолжает числиться директором департамента. Однако в данных СБИС указано, что он покинул пост 12 марта 2025 года. Клименову сменила депутат гордумы Наталья Петюкина. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Комментарий властей о причинах отставок команды Чекунова ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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