В ХМАО команда нового мэра сбежала из города

Команда мэра Нефтеюганска (ХМАО) Юрия Чекунова сбежала из города. Назначенные им бывшие коллеги по «Центроспасу», не проработав и полугода, уволились из администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Глава департамнента ЖКХ Василий Беспрозванных покинул пост, проработав 2,5 месяца. Директор „Службы единого заказчика“ Татьяна Клименова продержалась полтора. Пока сохранился только один „Центроспасовец“ — советник Москвин», — сообщает инсайдер.
На сайте мэрии Нефтеюганска Беспрозванных продолжает числиться директором департамента. Однако в данных СБИС указано, что он покинул пост 12 марта 2025 года. Клименову сменила депутат гордумы Наталья Петюкина.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Комментарий властей о причинах отставок команды Чекунова ожидается.
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