Некоторые горожане жалуются на стройку, развернувшуюся на месте снесенного кинотеатра «Звездный» в центре Кургана. Жители соседних пятиэтажек опасаются за свои дома из-за забивки свай под будущий жилой комплекс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из жительниц соседнего дома. В пресс-службе застройщика отметили, что все работы разрешены и ведутся в дневное время.
«Живем напротив стройки. Когда забивают сваи у нас трясется диван, подпрыгивает с моим весом. И холодильник прыгает в квартире. Как такое может быть? Скоро весь дом рухнет», — возмутилась женщина, живущая в доме по улице Пролетарская, 39. Она отметила, что у всех ее соседей такая же ситуация.
Представитель строительной компании «Брусника» в ответе на запрос сообщил корреспонденту URA.RU, что работы по забивке свай на площадке регламентированы проектной документацией, есть положительное заключение экспертизы. «Только на этом основании выдается разрешение на строительство. Все работы производим исключительно в дневное время с 8:00 до 18:00», — сообщил застройщик.
Готовить строительную площадку к возведению жилого комплекса девелопер начал в феврале. Сначала была расчищена территория, завезена спецтехника. Дальше были завезены сваи для создания фундамента будущего объекта. ЖК будет иметь переменную этажность высотой 8-9 этажей с 15-этажной башней. Сдать комплекс застройщик планирует в первом квартале 2027 года. Работы на месте бывшего кинотеатра «Звездный» ведутся в рамках комплексной застройки территории.
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