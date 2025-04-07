В ХМАО спасатели разрабатывают план по спасению собаки со льдины

В Нижневартовске спасатели совместно с волонтерами разрабатывают план по спасению собаки, которая уже несколько дней находится на льдине. Об этом URA.RU рассказали в местном управлении ГО и ЧС.
«Волонтеры разрабатывают специальную само-захлопывающуюся клетку, а спасатели будут организовывать ее доставку до того берега. Внутри нее планируют подвязать колбасу и таким образом заманить собачку, чтобы вывезти ее в безопасное место», — сообщили в ведомстве.
Спасатели каждый день приезжают к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегает в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляют ей еду, а также следят по камере за ходом событий.
Видео — N1
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!