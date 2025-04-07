В ХМАО спасатели разрабатывают план по спасению собаки со льдины

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Черныша пытаются спасти с другой стороны берега уже несколько дней
Черныша пытаются спасти с другой стороны берега уже несколько дней Фото:

В Нижневартовске спасатели совместно с волонтерами разрабатывают план по спасению собаки, которая уже несколько дней находится на льдине. Об этом URA.RU рассказали в местном управлении ГО и ЧС.

«Волонтеры разрабатывают специальную само-захлопывающуюся клетку, а спасатели будут организовывать ее доставку до того берега. Внутри нее планируют подвязать колбасу и таким образом заманить собачку, чтобы вывезти ее в безопасное место», — сообщили в ведомстве.

Спасатели каждый день приезжают к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегает в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляют ей еду, а также следят по камере за ходом событий.

Видео — N1

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В Нижневартовске спасатели совместно с волонтерами разрабатывают план по спасению собаки, которая уже несколько дней находится на льдине. Об этом URA.RU рассказали в местном управлении ГО и ЧС. «Волонтеры разрабатывают специальную само-захлопывающуюся клетку, а спасатели будут организовывать ее доставку до того берега. Внутри нее планируют подвязать колбасу и таким образом заманить собачку, чтобы вывезти ее в безопасное место», — сообщили в ведомстве. Спасатели каждый день приезжают к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегает в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляют ей еду, а также следят по камере за ходом событий. Видео — N1
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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