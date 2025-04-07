В филиале тюменского вуза в ЯНАО добавят бюджетные места на ключевые специальности

Филиал Тюменского индустриального университета (ТИУ), расположенного в Ноябрьске (ЯНАО), получит грант на увеличение бюджетных мест на текущий учебный год. Окружному департаменту образования выделят более пяти млн рублей. Субсидироваться будут только специальности, связанные с нефтегазом, сообщают ямальские власти.
«Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии из окружного бюджета федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования „Тюменский индустриальный университет“ в 2025 году», — говорится в постановлении губернатора округа. На эти цели окружной департамент образования получит 5,2 млн рублей из окружного бюджета.
Как комментируют постановление в пресс-службе окружного правительства, средства пойдут на увеличение количества бюджетных мест во второй половине 2024 — 2025 учебного года. Также в документе уточняется, что субсидия предоставляется по двум специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Бурение нефтяных и газовых скважин». Всего добавят 33 бюджетных места.
По данным открытых источников, ТИУ — ведущий инженерный вуз Западной Сибири. Осуществляет подготовку кадров в нефтегазовой и строительной отраслях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!