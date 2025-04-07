Вице-спикер Осы Бежанян пожаловался в прокуратуру на решение думы

Зампредседателя думы Осы Армен Бежанян пожаловался в прокуратуру на решение думы о передаче в концессию местного МУП «Тепловые сети» полгода назад созданному ООО ООО «ТЭК-СТРОЙ». Как сообщил URA.RU сам Бежанян (известен по роли Арменки в сериале «Реальные пафаны»), его и нескольких депутатов смутила непрозрачность самого концессионного соглашения и элементарные ошибки в документе.
«В документе говорится, что в нем есть, условно, глава „0.19“. А такой главы по факту нет. Неправильно указаны имена и фамилии ответственных лиц. И, самое главное, нет утвержденных тарифов, по которым будет работать концессионер», — пояснил Бежанян. Решение о передачи МУПа дума Осы приняла в конце марта: восемь человек проголосовало «за», трое воздержались, трое высказались «против».
По сути, в основу концессионного соглашения легло коммерческое предложение от самого концессионера. И штрафы в документе за невыполнение условий «ТЭК-СТРОЙ» установил себе сам: в 1000 рублей. «Что значит 1000 рублей для предприятия, которому мы передаем имущество в несколько миллионов», — отметил Бежанян.
Также депутатов не устроило, что власти передают концессионеру вообще все имущество МУПа. При том, что у них остается свой «Водоканал», который остро нуждается в обновлении автопарка. А у «Тепловых сетей» есть новая техника. Глава Осы Игорь Морозов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
ООО «ТЭК-СТРОЙ» было зарегистрировано в августе 2024 года. Его уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Директором является Наталья Тиунова, а владельцем 100% долей — предприниматель Дмитрий Митрошин. Митрошин же возглавляет ООО «ДЖИ ПРОМ Инжиниринг», где ему принадлежит 20%. Эта компания обслуживает теплосети п. Октябрьский. Ранее URA.RU сообщало, что пул Бежаняна добивался отставки главы Осы Алексея Григорьева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!