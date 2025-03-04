Власти Пермского края провели своего кандидата на пост главы Осинского округа

В Осе Пермского края местные депутаты выбрали главой округа Игоря Морозова — руководителя региональной инспекции гостехнадзора. Его кандидатуру поддерживали краевые власти.
«Игорь Морозов избран главой Осинского округа. К исполнению обязанностей он приступит с 6 марта», — сообщает telegram-канал «На местах». За Морозова проголосовали 14 из 15 депутатов.
Как рассказывало URA.RU, кандидатуру Морозова поддерживают краевые власти. Возглавлявшему ранее Осу Алексею Григорьеву внутрипол Прикамья предложил оставить должность. Григорьев до этого проиграл команде местного депутата Армена Бежаняна. Последний взял большинство в думе и ясно дал понять в интервью URA.RU, что Григорьева не пропустит. Сегодня Бежанян в соцсети «ВКонтакте» пожелал новому главе удачи. При голосовании он воздержался.
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