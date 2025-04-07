Власти раскрыли, кто спас пермского ребенка, тонувшего в полынье

Спасителями пермского ребенка, тонувшего в полынье, оказались его сверстники
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на пруду в деревне Груни (архивное фото)
ЧП произошло на пруду в деревне Груни (архивное фото) Фото:

Ребенка, провалившегося в полынью в деревне Груни Пермского края, спасли его сверстники. Пятеро школьников после уроков сидели на остановке общественного транспорта. Они заметили, что в деревенском пруду барахтается человек и поспешили к нему на помощь.

«Александр и Данил Косыревы, Василиса и Ксения Новиковы, а также Илья Каменских сидели на остановке. Илья заметил, что посреди полыньи на местном пруду барахтался человек. Когда ребята подбежали поближе, поняли, что это их хороший знакомый, мальчик-инвалид с детства Алексей (имя изменено — URA.RU)», — рассказала о случившемся администрация Оханского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На помощь тонущему бросился Александр, в это время остальные побежали в деревню звать на подмогу взрослых. Мальчик «осторожно подошел к полынье, схватил Алексея за куртку и вытащил его на лед», отмечают власти. Подоспевший на помощь брат унес мокрого и испуганного ребенка домой. Помощь медиков ему не понадобилась. За храбрость и самоотверженность детей администрация Оханского округа ходатайствует перед МЧС о их награждении.

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Ребенка, провалившегося в полынью в деревне Груни Пермского края, спасли его сверстники. Пятеро школьников после уроков сидели на остановке общественного транспорта. Они заметили, что в деревенском пруду барахтается человек и поспешили к нему на помощь. «Александр и Данил Косыревы, Василиса и Ксения Новиковы, а также Илья Каменских сидели на остановке. Илья заметил, что посреди полыньи на местном пруду барахтался человек. Когда ребята подбежали поближе, поняли, что это их хороший знакомый, мальчик-инвалид с детства Алексей (имя изменено — URA.RU)», — рассказала о случившемся администрация Оханского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На помощь тонущему бросился Александр, в это время остальные побежали в деревню звать на подмогу взрослых. Мальчик «осторожно подошел к полынье, схватил Алексея за куртку и вытащил его на лед», отмечают власти. Подоспевший на помощь брат унес мокрого и испуганного ребенка домой. Помощь медиков ему не понадобилась. За храбрость и самоотверженность детей администрация Оханского округа ходатайствует перед МЧС о их награждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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