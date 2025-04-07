Власти раскрыли, кто спас пермского ребенка, тонувшего в полынье

Ребенка, провалившегося в полынью в деревне Груни Пермского края, спасли его сверстники. Пятеро школьников после уроков сидели на остановке общественного транспорта. Они заметили, что в деревенском пруду барахтается человек и поспешили к нему на помощь.
«Александр и Данил Косыревы, Василиса и Ксения Новиковы, а также Илья Каменских сидели на остановке. Илья заметил, что посреди полыньи на местном пруду барахтался человек. Когда ребята подбежали поближе, поняли, что это их хороший знакомый, мальчик-инвалид с детства Алексей (имя изменено — URA.RU)», — рассказала о случившемся администрация Оханского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На помощь тонущему бросился Александр, в это время остальные побежали в деревню звать на подмогу взрослых. Мальчик «осторожно подошел к полынье, схватил Алексея за куртку и вытащил его на лед», отмечают власти. Подоспевший на помощь брат унес мокрого и испуганного ребенка домой. Помощь медиков ему не понадобилась. За храбрость и самоотверженность детей администрация Оханского округа ходатайствует перед МЧС о их награждении.
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