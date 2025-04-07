В годы Великой Отечественной войны сургутский рыбоконсервный комбинат обеспечивал продовольствием работников омских военных заводов. Предприятие построили на базе эвакуированного оборудования из Одессы. В условиях сжатых сроков, дефицита строительных материалов и нехватки рабочей силы объект ввели в эксплуатацию 15 января 1943 года. А уже в 1944 году комбинат установил производственный рекорд — за год было выпущено полтора миллиона консервных банок. О примере трудового героизма и сложностях, с которыми столкнулись рабочие, — в материале URA.RU.
Еще в довоенный период экономика Ханты-Мансийского национального округа (округ получил статус автономного в 1977 году) была ориентирована на добычу и переработку рыбы, лесозаготовку, заготовку пушнин — присваивающее хозяйство. С началом Великой Отечественной войны перед тыловым Сургутом были поставлены государственные задачи по обеспечению фронта продовольствием. А постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 года «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» были установлены жесткие планы добычи рыбы в Обь-Иртышском бассейне.
В 1942 году на Ханты-Мансийский и Ямальский национальные округа приходилась добыча пятисот тысяч центнеров рыбы, а в 1943 году — уже 700 тысяч центнеров рыбы. И, как следствие, два национальных округа, превращались в так называемый Обь-Иртышский рыбный фронт. Объем добычи рыбы при этом должен был превышать довоенный период в 2-3 раза. Так, за годы Великой Отечественной войны только в Сургутском районе было добыто 280 тысяч центнеров рыбы, что на 90 тысяч центнеров превышало довоенный период.
«Все колхозы, рыбохозяйственные артели, сургутский рыбзавод, сургутская моторно-рыболовная станция, образовавшаяся еще до войны, были задействованы для добычи рыбы. Но встает вопрос о необходимости перерабатывать эту рыбу. И важнейшей задачей становится обеспечение рыбной продукцией оборонные предприятия, солдат Красной Армии. А самая лучшая продукция — это, конечно, консервы. И как раз в постановлении от 6 января 1942 года в Сургуте и в Тазовском районе (Ямальский национальный округ) определили открыть два консервных завода», — рассказала в беседе с URA.RU старший научный сотрудник сургутского краеведческого музея Лилия Шаймиева.
Встает вопрос: откуда брать оборудование для нового завода? Консервацией рыбы в округе на тот момент занимался только Самаровский рыбоконсервный комбинат. Решено было использовать оборудование эвакуированного Одесского консервного завода. Еще летом 1941 года из Одессы было эвакуировано более ста предприятий, часть которых доставляли по железной дороге вглубь Сибири. Оборудование сначала привезли в Тюмень, а оттуда в Самарово, где и происходило распределение инвентаря между Тазовским и Сургутским рыбоконсервными комбинатами. Сначала планировалось построить два завода, но в условиях войны, дефицита строительных материалов и рабочих рук, максимум усилий пришлось приложить, чтобы ввести в эксплуатацию хотя бы одно из них. Выбор падает на Югру.
Комбинат в Сургуте нужно было ввести в строй 15 января 1943 года. На работы фактически закладывалось всего четыре месяца. Кратчайшие сроки усложнял дефицит строительных материалов, отсутствие дорог, нехватка людей. «Наша территория и так особо не отличалась большой плотностью населения, тем более мужчины ушли на фронт. Только в 1941 году на фронт было призвано 767 человек, а в 1942 году — уже 1010 человек. Остаются женщины, подростки и старики. С ними за четыре месяца не построишь завод. Нужны рабочие руки. Тогда привлекается эвакуированное население — немцы, финны из Ленинградской области, их пересылают сюда в 1942 году. Среди них было значительное количество специалистов, имеющих техническое, либо высшее, либо среднее техническое образование. Для этого специально подбирали людей, чтобы их отправить именно сюда», — говорит Шаймиева.
Построить комбинат сначала планировалось в районе речпорта (локация на сегодняшний день), однако территория оказалась неудобной. В случае паводка ее заливало водой. Тогда объект решили возвести на территории сургутского рыбзавода, который появился в 1930-ые годы. Вплоть до 1942 года рыбзавод функционировал на своей территории и занимался добычей рыбы, первичной переработкой, ее вялением и сушением.
Начальником строительства назначают директора Сургутского рыбзавода Никиту Шведова. А прорабом — Ивана Пасашенко, который на тот момент был заместителем директора. Большую вклад в работу также вносит Георгий Эльстинг из эвакуированного населения. Он проживал в Ленинграде, имел высшее техническое образование, был профессиональным строителем.
«Проект строительства сургутского консервного комбината был разработан Государственным институтом рыбной промышленности, проектным институтом. Проект защищался на уровне Министерства рыбной промышленности, его принимал нарком рыбной промышленности Николаев. Тогда были оговорены все вопросы касательно строительства, проектной мощности предприятия», — добавила старший научный сотрудник музея.
Производственный цех необходимо было построить в первую очередь. Из-за острой нехватки кирпича и железа работники вынуждены изыскивать всевозможные материалы. Остро стоял вопрос об установлении дымовой трубы, она должна была быть высотой 22 метра. Нашлась труба меньшего размера, добавить недостающую высоту решено с помощью цоколя из кирпича. Для этого пришлось разобрать кирпичную пристройку Троицкого храма.
Березовский рыбзавод отправил оборудование для лаборатории, а Самаровский рыбзавод обеспечил новый объект автоклавом и консервными банками. «С миру по нитке удается собрать и запустить в эксплуатацию комбинат», — отмечает собеседница агентства.
Сургутский рыбоконсервный комбинат запускают в работу ровно в срок — 15 января 1943 года. Завод выпускает первые 300 условных банок консервов, второй пуск планировался в марте. Однако наладить полноценное производство фактически удалось летом. По итогам 1943 года комбинат выпустил более миллиона консервных банок. Продукцию отправляли на обеспечение продовольствием работников двух омских военных заводов, которые занимались производством боевых самолетов.
Между тем, строительство Тазовского завода началось в 1943 году, тоже на базе оборудования Одесского консервного завода. Объект ввели в эксплуатацию к 1944 году.
Руководителем сургутского рыбоконсервного комбината становится Николай Ясинский. «Мы склонны предполагать, что именно он сопровождал из Одессы оборудование сюда, в Сургут. Есть интересные воспоминание, как из Самарово везли оборудование гужевым транспортом. Часть оборудования доставили водным путем осенью, еще часть привезли на повозках в начале зимы», — говорит Шаймиева.
За перевыполнение плана на 104,2% переработки рыбы в 1943 году директора комбината Ясинского и руководителя консервного цеха Кудрина были занесены на районную доску почета. Тем временем, директор сургутского рыбзавода Шведов уходит на повышение, его сменяет Александр Русанов. До этого он возглавлял моторно-рыболовную станцию. В годы Великой Отечественной войны станция демонстрировала большие производственные показатели, за что в 1942 году Русанов и был удостоен медали за трудовую доблесть.
Так, на конец 1943 года существовали два предприятия: сургутский рыбзавод и сургутский рыбоконсервный комбинат. Оба предприятия проработают вплоть до 1947 года. Когда произойдет реорганизация рыбной отрасли, их объединили в одно производство.
По проекту производственная мощность сургутского рыбоконсервного комбината была рассчитана на выпуск трех миллионов консервных банок в год. В 1943 году предприятие выпустило миллион банок, в 1944 году — полтора миллиона банок, установив рекорд для округа. Уже в 1945 году производственные показатели значительно падают, поскольку снижается добыча рыбы. В общем объеме с 1943 по 1945 годы комбинат выпускает 3,5 миллионов консервов. Фактически, годовой объем по плану реализуют в течение трех лет.
«Хочется сказать, строительство консервного завода — это такая славная страница в истории, пример трудового героизма. В жестких условиях за четыре месяца все-таки выполняется установленный план запустить предприятие в эксплуатацию 15 января. Только работники предприятия знали, с какими сложностями и испытаниями они сталкивались», — отмечает Шаймиева.
Наращивать производственные обороты предприятие начало уже в послевоенный период, когда в 1950-х годах стали строиться новые цеха и появились собственные кадры. В 1980-е годы сургутский рыбоконсервный комбинат выпускал уже 10 миллионов консервных банок в год, ассортимент на тот момент был значительно шире. Продовольствием обеспечивали не только округ, но и весь Советский Союз. Продукцию также отправляли на экспорт в Кипр, Монголию и Чехословакию.
Лихие 90-е года негативно отражаются на деятельности предприятия, в 1993 году сургутский рыбоконсервный завод акционируется. А с 2000-х годов начинается процесс банкротства. В 2005 году завод закрывается по причине банкротства. Часть оборудования передали другим предприятиям. «Сегодня практически ничего не осталось от того масштабного комбината, где работали более тысячи человек. Если мы говорим о зданиях предприятия, фактически осталось только две постройки. Это здание бывшей столовой лаборатории, ныне это ресторан „Корона“. Второе здание — это электромеханический цех. Все остальное снесли», — подытожила Шаймиева.
Сейчас на набережной в Сургуте, где был комбинат, располагаются три памятника. Первый из них посвящен мужеству рыбаков в годы Великой Отечественной войны, монумент открыли в 1972 году. Барельеф «Труженикам рыбокомбината» установили в честь 60-летия предприятия в 1988 году. Своим основанием завод исчисляет дату открытия сургутской рыбоконсервной фабрики — 1928 год. Так, предприятие просуществовало 76 лет с 1928 по 2004 годы. Третий памятник в виде девятиметровой стелы, посвященный жертвам политических репрессий, появился в 2018 году.
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