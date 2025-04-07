КПРФ начала подготовку к выборам в думу самого скандального города ХМАО — Пыть-Яха. Источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте отмечают, что за «открытыми письмами возмущенных граждан», которые в последнее время появляются в соцсетях, стоит экс-депутат Светлана Руденко, которую продвигает лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев.
«По всей видимости, Руденко планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового созыва думы в 2026 году и ищет любые поводы для попадания в повестку. Не так давно решилась проблема с жителями СНТ „Подлесное“, с которыми хотела судиться мэрия. Иск был отозван, земельные вопросы в процессе решения. Теперь коммунисты пытаются найти любую другую проблему, чтобы лишний раз покритиковать власть», — отмечает инсайдер.
Отчет о работе депутатов был принят большинством голосов на заседании думы. Инициативу предложившей подводить итоги на публичных слушаниях депутата Людмилы Завадской отклонили. «Предусмотрены отчеты депутатов перед избирателями, а на думе утверждается общий документ», — отметил один из депутатов думы.
Ранее URA.RU писало, что жители самого скандального муниципалитета ХМАО — Пыть-Яха — возмущены из-за непубличности отчета о деятельности депутатов. Они выложили в соцсеть «Вконтакте» открытое письмо, в котором требуют от народных избранников снять вопрос с повестки и обсудить деятельность гордумы на публичных слушаниях.
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