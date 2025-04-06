«Вы сами перед собой собрались отчитаться»: горожане ополчились на думу в ХМАО

Жители самого скандального муниципалитета ХМАО — Пыть-Яха возмущены из-за непубличности отчета о деятельности депутатов. Они выложили в соцсеть «Вконтакте» открытое письмо, в котором требуют от народных избранников снять вопрос с повестки и обсудить деятельность гордумы на публичных слушаниях.
«Вы сами перед собой собрались отчитаться? 178 листов сухого текста и мудреных таблиц, которые тихонько у вас висели на сайте, не могут являться формой отчетности для народа, который вас избирал! Где публичное обсуждение вашей деятельности? Почему глава города отчитывается публично перед людьми, а депутаты отчитываются друг перед другом и причем втихую от народа? Только мы можем утверждать вашу работу и ставить вам оценки, и у только у нас есть такое право», — пишут возмущенные горожане в паблике «Пыть-Ях Онлайн».
Источники в политбомонде города намекают, что за этим, как и за рядом предыдущих скандалов, стоят местные коммунисты. В комментариях те же участники обсуждения, что и во время обсуждения проблемного СНТ «Подлесное» и зарплат руководства думы.
Однако недовольны деятельностью думы даже некоторые депутаты. Людмила Завадская в беседе с журналистом URA.RU сообщила, что ее также не устраивает формат отчетности перед жителями, который выбрало руководство думы. «Я считаю, что мы должны быть ближе к своим избирателям», — пояснила депутат. Обсуждение вопроса пройдет на заседании думы 7 апреля в 15.00.
Ранее URA.RU сообщало, что в последнее время в Пыть-Яхе наблюдается напряженность между гражданами и местной властью: ранее жители уже выражали недовольство в связи с высокими зарплатами депутатов и чиновников, что привело к скандалам на публичных слушаниях. Также они обращались к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с жалобами на неэффективное использование бюджетных средств.
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