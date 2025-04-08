Водителям напомнили о массовой замене прав с апреля

С 1 апреля 2025 года заканчивается льготный период для автоматического продления срока действия водительских удостоверений, введенный в 2022 году. Об этом сообщил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков. Он также предупредил о возможном увеличении числа обращений в ГИБДД, связанных с массовой заменой прав.
«С 1 апреля текущего года истекает льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских удостоверений. Продление имеет однократный характер — если оно было в апреле 2022 года, и срок истекает 1 апреля, то удостоверение следует заменить,» — сообщил Тишаков агентству «Прайм». Он также отметил, что в случае, если срок действия прав был продлен в конце 2022 года, то тогда их нужно заменить до конца нынешнего года.
Тишаков подчеркнул, что продление касается только национальных прав; за рубежом оно недействительно. В апреле также заканчивается период упрощенной замены иностранных прав для новых граждан России и обладателей вида на жительство, которые получили документы до 1 апреля 2024 года. Он также предупредил, что в апреле ожидается наплыв желающих обновить права, и водителям рекомендуется позаботиться о своевременной замене и собрать необходимые документы. За управление транспортным средством без действительных водительских прав предусмотрен штраф от 5000 до 15000 рублей, передает RT.
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