07 апреля 2025

Зарезали и забили трубами: следователи нашли виновных в жестоком убийстве у кафе в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге завершено расследование дела о жестоком убийстве у кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемые пытались сбежать за пределы России
Обвиняемые пытались сбежать за пределы России Фото:

Следственный комитет Свердловской области завершил расследование дела о драке у кафе в Екатеринбурге, которая закончилась смертью одного человека и ранением другого. На скамью подсудимых отправятся пятеро мужчин в возрасте от 20 до 37 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«По данным следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года обвиняемые, выйдя из здания кафе по улице Сухоложской в Екатеринбурге, встретили четверых ранее незнакомых им граждан. Фигуранты без какой-либо причины спровоцировали с ними конфликт и стали из хулиганских побуждений причинять им телесные повреждения руками, ногами и найденными на месте происшествия пластиковыми трубами», — рассказали в ведомстве.

Один из нападавших достал нож и ударил им двух человек. Один пострадавший погиб, второго удалось спасти в больнице. После случившегося мужчины скрылись, но всех задержали в течение короткого времени — двоих в Екатеринбурге, троих в Челябинской области.

«В настоящее время все они содержатся под стражей. Роль каждого из них в нашумевшем криминальном событии выясняется сотрудниками полиции и Следственного комитета», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых

Все пятеро признаны вменяемыми и смогут понести наказание. Уголовное дело направлено в суд.

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Следственный комитет Свердловской области завершил расследование дела о драке у кафе в Екатеринбурге, которая закончилась смертью одного человека и ранением другого. На скамью подсудимых отправятся пятеро мужчин в возрасте от 20 до 37 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «По данным следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года обвиняемые, выйдя из здания кафе по улице Сухоложской в Екатеринбурге, встретили четверых ранее незнакомых им граждан. Фигуранты без какой-либо причины спровоцировали с ними конфликт и стали из хулиганских побуждений причинять им телесные повреждения руками, ногами и найденными на месте происшествия пластиковыми трубами», — рассказали в ведомстве. Один из нападавших достал нож и ударил им двух человек. Один пострадавший погиб, второго удалось спасти в больнице. После случившегося мужчины скрылись, но всех задержали в течение короткого времени — двоих в Екатеринбурге, троих в Челябинской области. «В настоящее время все они содержатся под стражей. Роль каждого из них в нашумевшем криминальном событии выясняется сотрудниками полиции и Следственного комитета», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых Все пятеро признаны вменяемыми и смогут понести наказание. Уголовное дело направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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