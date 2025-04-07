В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол всего на 9 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 8 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 5 сантиметров и достиг отметки в 644. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 13 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 9 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 373 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6 и 5 сантиметров соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские реки пошли на спад с 7 апреля. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров.
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