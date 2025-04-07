07 апреля 2025

В Курганской области реки продолжают идти на спад. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане большинство рек продолжают идти на спад, небольшой подъем лишь на Тоболе
В Кургане большинство рек продолжают идти на спад, небольшой подъем лишь на Тоболе Фото:

В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол всего на 9 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

Уровень рек на 8 апреля
Уровень рек на 8 апреля
Фото:

«По данным на 8 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 5 сантиметров и достиг отметки в 644. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 13 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 9 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 373 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6 и 5 сантиметров соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские реки пошли на спад с 7 апреля. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области большинство рек продолжают идти на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол всего на 9 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 8 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 5 сантиметров и достиг отметки в 644. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 13 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 9 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 373 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) и на реке Исеть у Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6 и 5 сантиметров соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что курганские реки пошли на спад с 7 апреля. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...