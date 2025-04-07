07 апреля 2025

Двое мужчин в центре Перми напали на прохожих и устроили погром в супермаркете. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одного из злоумышленников удалось задержать Росгвардии
Одного из злоумышленников удалось задержать Росгвардии Фото:

В центре Перми двое мужчин избили нескольких прохожих, повредили автомобили и устроили погром в супермаркете. Видео опубликовали очевидцы. По их словам, горожане ходили по улице Фонтанной в районе домов №9 и №14 и вели себя неадекватно.

«Двое неадекватных мужчин ходили по улице, пинали машины, оскорбляли и нападали на мимо проходящих людей (мужчин и женщин). Все началось на Фонтанной 9, после они ушли на Фонтанную 14, затем зашли в ТЦ Радуга, где разгромили алкогольную продукцию в магазине „Перекресток“. Мужчины кидались в посетителей ТЦ бутылками и корзинами, и нападали на покупателей», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность и место нахождения второго злоумышленника, информирует ГУ МВД по Пермскому краю.

«7 апреля в отдел полиции № 7 (по обслуживанию Свердловского района) УМВД по городу Перми поступили сообщения о ряде противоправных деяний на ул. Фонтанной. Правоохранителями организованы мероприятия по их пресечению. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 2007 года рождения, возможно причастного к совершению правонарушений, и доставили в отдел внутренних дел», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми двое мужчин избили нескольких прохожих, повредили автомобили и устроили погром в супермаркете. Видео опубликовали очевидцы. По их словам, горожане ходили по улице Фонтанной в районе домов №9 и №14 и вели себя неадекватно. «Двое неадекватных мужчин ходили по улице, пинали машины, оскорбляли и нападали на мимо проходящих людей (мужчин и женщин). Все началось на Фонтанной 9, после они ушли на Фонтанную 14, затем зашли в ТЦ Радуга, где разгромили алкогольную продукцию в магазине „Перекресток“. Мужчины кидались в посетителей ТЦ бутылками и корзинами, и нападали на покупателей», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность и место нахождения второго злоумышленника, информирует ГУ МВД по Пермскому краю. «7 апреля в отдел полиции № 7 (по обслуживанию Свердловского района) УМВД по городу Перми поступили сообщения о ряде противоправных деяний на ул. Фонтанной. Правоохранителями организованы мероприятия по их пресечению. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 2007 года рождения, возможно причастного к совершению правонарушений, и доставили в отдел внутренних дел», — сообщается в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...