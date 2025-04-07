В центре Перми двое мужчин избили нескольких прохожих, повредили автомобили и устроили погром в супермаркете. Видео опубликовали очевидцы. По их словам, горожане ходили по улице Фонтанной в районе домов №9 и №14 и вели себя неадекватно.
«Двое неадекватных мужчин ходили по улице, пинали машины, оскорбляли и нападали на мимо проходящих людей (мужчин и женщин). Все началось на Фонтанной 9, после они ушли на Фонтанную 14, затем зашли в ТЦ Радуга, где разгромили алкогольную продукцию в магазине „Перекресток“. Мужчины кидались в посетителей ТЦ бутылками и корзинами, и нападали на покупателей», — сообщается в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность и место нахождения второго злоумышленника, информирует ГУ МВД по Пермскому краю.
«7 апреля в отдел полиции № 7 (по обслуживанию Свердловского района) УМВД по городу Перми поступили сообщения о ряде противоправных деяний на ул. Фонтанной. Правоохранителями организованы мероприятия по их пресечению. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 2007 года рождения, возможно причастного к совершению правонарушений, и доставили в отдел внутренних дел», — сообщается в telegram-канале ведомства.
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