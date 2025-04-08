Россиянок хотят защитить от женатиков-обманщиков

Центр «Сорок сороков» предложил создать в России реестр женатых граждан
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Реестр граждан, связанных узами брака, вскоре может появиться в России
Реестр граждан, связанных узами брака, вскоре может появиться в России Фото:

В Госдуму РФ поступило предложение о создании реестра граждан, пребывающих в браке. С такой инициативой выступил правозащитный центр «Сорок сороков». Его сотрудники считают, что такой реестр поможет защитить матерей-одиночек от обмана со стороны мужчин, состоящих в брачных отношениях.

«Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак», — сообщили в центре «Сорок сороков». Их слова передает Life.ru. Там добавили, что это также поможет добросовестному партнеру удостовериться в честности и искренности намерений второго человека при вступлении в романтические отношения

Авторы данной идеи сослались на исследования ВЦИОМа: 37% россиян признались в том, что изменяли своему партнеру будучи связанными узами брака. Поэтому, уверены правозащитники, так важно заранее иметь возможность проверить наличие штампа в паспорте у возможного партнера для отношений.

Для проверки семейного статуса предлагают использовать портал «Госуслуги». Помимо этого, согласно задумке, россияне также смогут направлять официальные запросы в ЗАГС для установления факта наличия или отсутствия регистрации брака.

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В Госдуму РФ поступило предложение о создании реестра граждан, пребывающих в браке. С такой инициативой выступил правозащитный центр «Сорок сороков». Его сотрудники считают, что такой реестр поможет защитить матерей-одиночек от обмана со стороны мужчин, состоящих в брачных отношениях. «Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак», — сообщили в центре «Сорок сороков». Их слова передает Life.ru. Там добавили, что это также поможет добросовестному партнеру удостовериться в честности и искренности намерений второго человека при вступлении в романтические отношения Авторы данной идеи сослались на исследования ВЦИОМа: 37% россиян признались в том, что изменяли своему партнеру будучи связанными узами брака. Поэтому, уверены правозащитники, так важно заранее иметь возможность проверить наличие штампа в паспорте у возможного партнера для отношений. Для проверки семейного статуса предлагают использовать портал «Госуслуги». Помимо этого, согласно задумке, россияне также смогут направлять официальные запросы в ЗАГС для установления факта наличия или отсутствия регистрации брака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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