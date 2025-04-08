Готовящийся к освобождению Ефремов устроит фуршет для сокамерников

В исправительной колонии №4 пройдут проводы актера Михаила Ефремова, который решил устроить угощение для сокамерников в знак благодарности за «эти незабываемые 4,5 года». По сообщениям адвоката, уже завтра артист будет на свободе.
«Дядя Миша хочет уйти красиво: его освобождение планируют отметить фуршетом»,- сообщает Life. Там добавили, что на мероприятие пригласили заключенных, с которыми у него сложились дружеские отношения. Уже закуплены фрукты, булочки, шоколадные рулеты и отечественные лимонады, а расходы взял на себя сам артист.
В 2020 году Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Суд признал актера виновным и назначил ему 7,5 лет лишения свободы. 24 марта 2025 года судебная коллегия удовлетворила ходатайство о досрочном освобождении Ефремова, позволив ему выйти по УДО после отбытия большей части срока.
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