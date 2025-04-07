В Перми подполковник полиции передавал данные для оформления кредитов на людей

В Перми осужден подполковник полиции за то, что собирал данные о людях и передавал их другим. По информации источника URA.RU это начальник отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД.
«За деньги собирал данные о людях и передавал третьим лицам. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет. Апелляционная инстанция оставила решение Пермского краевого суда в силе», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
По данным собеседников URA.RU, речь идет отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД Андрее Агафонове. Отмечается, что на людей, чьи данные он передавал без их ведома, оформлялись кредиты. Всего в суде удалось доказать четыре таких случая. Агафонов был уволен из полиции, а также лишен
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