07 апреля 2025

В Перми подполковник полиции передавал данные для оформления кредитов на людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подполковник полиции осужден и лишен звания
Подполковник полиции осужден и лишен звания Фото:

В Перми осужден подполковник полиции за то, что собирал данные о людях и передавал их другим. По информации источника URA.RU это начальник отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД.

«За деньги собирал данные о людях и передавал третьим лицам. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет. Апелляционная инстанция оставила решение Пермского краевого суда в силе», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

По данным собеседников URA.RU, речь идет отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД Андрее Агафонове. Отмечается, что на людей, чьи данные он передавал без их ведома, оформлялись кредиты. Всего в суде удалось доказать четыре таких случая. Агафонов был уволен из полиции, а также лишен 

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В Перми осужден подполковник полиции за то, что собирал данные о людях и передавал их другим. По информации источника URA.RU это начальник отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД. «За деньги собирал данные о людях и передавал третьим лицам. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет. Апелляционная инстанция оставила решение Пермского краевого суда в силе», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. По данным собеседников URA.RU, речь идет отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД Андрее Агафонове. Отмечается, что на людей, чьи данные он передавал без их ведома, оформлялись кредиты. Всего в суде удалось доказать четыре таких случая. Агафонов был уволен из полиции, а также лишен 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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