Автобусный маршрут из Кургана в Варгаши был закрыт

В Курганской области автобусный маршрут 574 «Курган — Ошурково», который проходит через Варгаши, был закрыт. Ситуация осложняется тем, что данный маршрут чрезвычайно популярен среди пассажиров. Загрузка автобуса регулярно превышала 80%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».
Причиной отмены маршрута стало невыполнение рейсов в течение трех дней без наличия чрезвычайных обстоятельств. «Хотя этот маршрут — один из самых востребованных междугородных маршрутов в Курганской области (загрузка на нем почти всегда превышала 80%), найти для него нового перевозчика будет практически невозможно из-за особенностей расписания (ночная стоянка в Ошурково)», — пишут в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти ищут перевозчиков по пяти маршрутам. Среди них есть рейс до деревни Красный Октябрь, который подтапливается паводком.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».