07 апреля 2025

Автобусный маршрут из Кургана в Варгаши был закрыт

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной отмены маршрута стало невыполнение рейсов в течение трех дней без наличия чрезвычайных обстоятельств
Причиной отмены маршрута стало невыполнение рейсов в течение трех дней без наличия чрезвычайных обстоятельств Фото:

В Курганской области автобусный маршрут 574 «Курган — Ошурково», который проходит через Варгаши, был закрыт. Ситуация осложняется тем, что данный маршрут чрезвычайно популярен среди пассажиров. Загрузка автобуса регулярно превышала 80%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».

Причиной отмены маршрута стало невыполнение рейсов в течение трех дней без наличия чрезвычайных обстоятельств. «Хотя этот маршрут — один из самых востребованных междугородных маршрутов в Курганской области (загрузка на нем почти всегда превышала 80%), найти для него нового перевозчика будет практически невозможно из-за особенностей расписания (ночная стоянка в Ошурково)», — пишут в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти ищут перевозчиков по пяти маршрутам. Среди них есть рейс до деревни Красный Октябрь, который подтапливается паводком.

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В Курганской области автобусный маршрут 574 «Курган — Ошурково», который проходит через Варгаши, был закрыт. Ситуация осложняется тем, что данный маршрут чрезвычайно популярен среди пассажиров. Загрузка автобуса регулярно превышала 80%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт». Причиной отмены маршрута стало невыполнение рейсов в течение трех дней без наличия чрезвычайных обстоятельств. «Хотя этот маршрут — один из самых востребованных междугородных маршрутов в Курганской области (загрузка на нем почти всегда превышала 80%), найти для него нового перевозчика будет практически невозможно из-за особенностей расписания (ночная стоянка в Ошурково)», — пишут в tg-канале. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти ищут перевозчиков по пяти маршрутам. Среди них есть рейс до деревни Красный Октябрь, который подтапливается паводком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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