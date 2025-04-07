07 апреля 2025

Жителям Пермского края предложили обменять мелочь на банкноты

© Служба новостей «URA.RU»
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«Монетная неделя» пройдет с 7 по 19 апреля
«Монетная неделя» пройдет с 7 по 19 апреля Фото:

По всей стране с 7 по 19 апреля проходит «Монетная неделя». Присоединиться к акции и обменять скопившиеся монеты на бумажные деньги приглашают и жителей Пермского края. Деньги также можно будет зачислить на банковский счет.

«В регионе в акции примут участие 17 банков и свыше 60 их отделений. Кроме того, обменять деньги можно в более чем тысяче магазинов крупных торговых сетей, которые также принимают участие в акции», — сообщает пермское отделение Банка России на официальном сайте. 

Для совершения операции потребуется паспорт. Также желательно перед этим рассортировать монеты по номиналам. Цель мероприятия — сокращать затраты на чеканку. В 2024 году жители региона обменяли в банках почти 1 млн монет на сумму 3,4 млн рублей.

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По всей стране с 7 по 19 апреля проходит «Монетная неделя». Присоединиться к акции и обменять скопившиеся монеты на бумажные деньги приглашают и жителей Пермского края. Деньги также можно будет зачислить на банковский счет. «В регионе в акции примут участие 17 банков и свыше 60 их отделений. Кроме того, обменять деньги можно в более чем тысяче магазинов крупных торговых сетей, которые также принимают участие в акции», — сообщает пермское отделение Банка России на официальном сайте.  Для совершения операции потребуется паспорт. Также желательно перед этим рассортировать монеты по номиналам. Цель мероприятия — сокращать затраты на чеканку. В 2024 году жители региона обменяли в банках почти 1 млн монет на сумму 3,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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