Жителям Пермского края предложили обменять мелочь на банкноты

По всей стране с 7 по 19 апреля проходит «Монетная неделя». Присоединиться к акции и обменять скопившиеся монеты на бумажные деньги приглашают и жителей Пермского края. Деньги также можно будет зачислить на банковский счет.
«В регионе в акции примут участие 17 банков и свыше 60 их отделений. Кроме того, обменять деньги можно в более чем тысяче магазинов крупных торговых сетей, которые также принимают участие в акции», — сообщает пермское отделение Банка России на официальном сайте.
Для совершения операции потребуется паспорт. Также желательно перед этим рассортировать монеты по номиналам. Цель мероприятия — сокращать затраты на чеканку. В 2024 году жители региона обменяли в банках почти 1 млн монет на сумму 3,4 млн рублей.
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