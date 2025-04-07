07 апреля 2025

В Верхнюю Пышму привезли уникальную машину-победительницу. Фото

КамАЗ, победивший в «Дакаре», стал экспонатом Музейного комплекса Верхней Пышмы
© Служба новостей «URA.RU»
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КамАЗ займет место среди в Музейном комплексе
КамАЗ займет место среди в Музейном комплексе Фото:

Музейный комплекс Верхней Пышмы пополнился новым уникальным экспонатом — КамАЗ-4326-9 VK. Именно на этой машине российская гоночная команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея.

«Автомобиль оснащен двигателем мощностью 1050 л.с., что позволяет развивать скорость 165 км/ч (принудительно ограничена по регламенту соревнований в целях безопасности). Имеет автоматическую коробку передач, что уникально для грузовых авто. Усилен каркас безопасности посредством применения утолщенных труб», — поделились в комплексе.

С 2007 года этот автомобиль участвовал в международных ралли и неоднократно занимал призовые места. Среди достижений — 1 место в «Шелковом пути 2012», 2 место на «Дакаре 2013», 1 место в «Дакаре 2015», 2 место в «Дакаре 2016», 1 место в «Шелковом пути 2016», 3 место в «Дакаре 2018».

Специально для соревнований грузовик модернизировали. Двигатель и кабину сдвинули на 400 и 200 мм назад, чтобы добиться идеальной развесовки по осям и повысить характеристики управляемости на высоких скоростях.

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Музейный комплекс Верхней Пышмы пополнился новым уникальным экспонатом — КамАЗ-4326-9 VK . Именно на этой машине российская гоночная команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в ралли « Дакар» и « Шелковый путь» . Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. « Автомобиль оснащен двигателем мощностью 1050 л.с., что позволяет развивать скорость 165 км/ч (принудительно ограничена по регламенту соревнований в целях безопасности). Имеет автоматическую коробку передач, что уникально для грузовых авто. Усилен каркас безопасности посредством применения утолщенных труб» , — поделились в комплексе. С 2007 года этот автомобиль участвовал в международных ралли и неоднократно занимал призовые места. Среди достижений — 1 место в « Шелковом пути 2012» , 2 место на «Дакаре 2013», 1 место в « Дакаре 2015» , 2 место в « Дакаре 2016» , 1 место в « Шелковом пути 2016» , 3 место в « Дакаре 2018» . Специально для соревнований грузовик модернизировали. Двигатель и кабину сдвинули на 400 и 200 мм назад, чтобы добиться идеальной развесовки по осям и повысить характеристики управляемости на высоких скоростях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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