Музейный комплекс Верхней Пышмы пополнился новым уникальным экспонатом — КамАЗ-4326-9 VK. Именно на этой машине российская гоночная команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея.
«Автомобиль оснащен двигателем мощностью 1050 л.с., что позволяет развивать скорость 165 км/ч (принудительно ограничена по регламенту соревнований в целях безопасности). Имеет автоматическую коробку передач, что уникально для грузовых авто. Усилен каркас безопасности посредством применения утолщенных труб», — поделились в комплексе.
С 2007 года этот автомобиль участвовал в международных ралли и неоднократно занимал призовые места. Среди достижений — 1 место в «Шелковом пути 2012», 2 место на «Дакаре 2013», 1 место в «Дакаре 2015», 2 место в «Дакаре 2016», 1 место в «Шелковом пути 2016», 3 место в «Дакаре 2018».
Специально для соревнований грузовик модернизировали. Двигатель и кабину сдвинули на 400 и 200 мм назад, чтобы добиться идеальной развесовки по осям и повысить характеристики управляемости на высоких скоростях.
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