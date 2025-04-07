В селе Мокроусово (Курганская область), в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», благоустроили площадь. Были установлены: скамьи, урны и вазоны на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области.
«Некоторые жители райцентра успели протестировать новые скамейки и оценили их удобство. Это прекрасный вклад в улучшение качества жизни и привлекательности нашего округа», — пишет ведомство. Кроме того, власти округа призывают жителей бережно относиться к новым объектам благоустройства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе построят новый сквер. Планы включают установку нового ограждения, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также скамеек и урн.
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