07 апреля 2025

В Кургане красиво: на площади в Мокроусово поставили новые скамейки. Фото

В курганском округе за миллион рублей благоустроили площадь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Были установлены: скамьи, урны и вазоны (архивное фото)
Были установлены: скамьи, урны и вазоны (архивное фото) Фото:

В селе Мокроусово (Курганская область), в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», благоустроили площадь. Были установлены: скамьи, урны и вазоны на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

На площади села Мокроусово сегодня установлены новые скамьи, урны и вазоны
На площади села Мокроусово сегодня установлены новые скамьи, урны и вазоны
Фото:

«Некоторые жители райцентра успели протестировать новые скамейки и оценили их удобство. Это прекрасный вклад в улучшение качества жизни и привлекательности нашего округа», — пишет ведомство. Кроме того, власти округа призывают жителей бережно относиться к новым объектам благоустройства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе построят новый сквер. Планы включают установку нового ограждения, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также скамеек и урн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Мокроусово (Курганская область), в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», благоустроили площадь. Были установлены: скамьи, урны и вазоны на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области. «Некоторые жители райцентра успели протестировать новые скамейки и оценили их удобство. Это прекрасный вклад в улучшение качества жизни и привлекательности нашего округа», — пишет ведомство. Кроме того, власти округа призывают жителей бережно относиться к новым объектам благоустройства. Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе построят новый сквер. Планы включают установку нового ограждения, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также скамеек и урн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...