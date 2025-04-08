Президент Бразилии приедет в Москву на 9 мая

Бразилия подтвердила свой приезд на 9 мая
Еще один глава государства приедет в Москву на День Победы 9 мая. Так, свой визит подтвердил президент Бразилии Лула да Силва.
«Бразилия подтвердила визит президента Лулы да Силвы в Москву на 9 мая», — сообщил посол РФ в стране Алексей Лабецкий. Сообщение приводит ТАСС.
Ранее свои визиты на парад 9 мая подтверждали глава Сербии Александр Вучич, премьер Словавкии Роберт Фицо и другие. Также выразил желание приехать лидер КНР Си Цзиньпин.
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