07 апреля 2025

В Тюменской облдуме рекомендовали ликвидировать сельские администрации и думы

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Преобразование муниципалитетов Тюменской области могут одобрить на ближайшем заседании облдумы
Преобразование муниципалитетов Тюменской области могут одобрить на ближайшем заседании облдумы Фото:

В Тюменской областной думе рассмотрели проекты о преобразовании большинства районов региона в муниципальные округа — это предполагает ликвидацию сельских администраций и дум. Комитет облдумы по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал принять предложенные законопроекты, сообщила председатель комитета, депутат Ирина Соколова.

«19 законопроектов выдвинуты в качестве законодательной инициативы от районных дум. Они предполагают преобразование сельских поселений и объединение их во вновь образованные муниципальные образования со статусом муниципальных округов. <...> После обсуждения комитет рекомендовал коллегам принять проекты законов», — говорится в личном telegram-канале Соколовой.

Принятие законов о реформе может состояться на ближайшем заседании регионального парламента. Единственным муниципалитетом области, который не преобразуют, остается Тобольский район. В нем каждая из дум отказалась от нововведений.

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В Тюменской областной думе рассмотрели проекты о преобразовании большинства районов региона в муниципальные округа — это предполагает ликвидацию сельских администраций и дум. Комитет облдумы по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал принять предложенные законопроекты, сообщила председатель комитета, депутат Ирина Соколова. «19 законопроектов выдвинуты в качестве законодательной инициативы от районных дум. Они предполагают преобразование сельских поселений и объединение их во вновь образованные муниципальные образования со статусом муниципальных округов. <...> После обсуждения комитет рекомендовал коллегам принять проекты законов», — говорится в личном telegram-канале Соколовой. Принятие законов о реформе может состояться на ближайшем заседании регионального парламента. Единственным муниципалитетом области, который не преобразуют, остается Тобольский район. В нем каждая из дум отказалась от нововведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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