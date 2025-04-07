В Тюменской облдуме рекомендовали ликвидировать сельские администрации и думы

В Тюменской областной думе рассмотрели проекты о преобразовании большинства районов региона в муниципальные округа — это предполагает ликвидацию сельских администраций и дум. Комитет облдумы по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал принять предложенные законопроекты, сообщила председатель комитета, депутат Ирина Соколова.
«19 законопроектов выдвинуты в качестве законодательной инициативы от районных дум. Они предполагают преобразование сельских поселений и объединение их во вновь образованные муниципальные образования со статусом муниципальных округов. <...> После обсуждения комитет рекомендовал коллегам принять проекты законов», — говорится в личном telegram-канале Соколовой.
Принятие законов о реформе может состояться на ближайшем заседании регионального парламента. Единственным муниципалитетом области, который не преобразуют, остается Тобольский район. В нем каждая из дум отказалась от нововведений.
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