На основных улицах в центре Екатеринбурга запретят ездить

Ограничения введут на время крестного хода
В Екатеринбурге 20 апреля пройдет пасхальный крестный ход, во время которого будут перекрыты несколько участков центральных улиц. За порядком проследят полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии.
Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. С 16:00 до 18:00 будут перекрыты участки:
- по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
- по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;
- по улице 8 Марта, от Куйбышева до Ленина;
- по проспекту Ленина, от 8 Марта до Толмачева;
- по улице Толмачева, от Ленина до Первомайской;
- по улице Царской, от Первомайской до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших.
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