На основных улицах в центре Екатеринбурга запретят ездить

В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц на время крестного хода

08 апреля 2025 в 16:21 Размер текста - 17 +

Ограничения введут на время крестного хода Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 20 апреля пройдет пасхальный крестный ход, во время которого будут перекрыты несколько участков центральных улиц. За порядком проследят полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии. Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. С 16:00 до 18:00 будут перекрыты участки: по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;

по улице 8 Марта, от Куйбышева до Ленина;

по проспекту Ленина, от 8 Марта до Толмачева;

по улице Толмачева, от Ленина до Первомайской;

по улице Царской, от Первомайской до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 20 апреля пройдет пасхальный крестный ход, во время которого будут перекрыты несколько участков центральных улиц. За порядком проследят полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии. Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. С 16:00 до 18:00 будут перекрыты участки: