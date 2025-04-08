На основных улицах в центре Екатеринбурга запретят ездить

В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц на время крестного хода
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Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Ограничения введут на время крестного хода Фото:

В Екатеринбурге 20 апреля пройдет пасхальный крестный ход, во время которого будут перекрыты несколько участков центральных улиц. За порядком проследят полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии.

Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. С 16:00 до 18:00 будут перекрыты участки:

  • по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
  • по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;
  • по улице 8 Марта, от Куйбышева до Ленина;
  • по проспекту Ленина, от 8 Марта до Толмачева;
  • по улице Толмачева, от Ленина до Первомайской;
  • по улице Царской, от Первомайской до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших.

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В Екатеринбурге 20 апреля пройдет пасхальный крестный ход, во время которого будут перекрыты несколько участков центральных улиц. За порядком проследят полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии. Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. С 16:00 до 18:00 будут перекрыты участки:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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