Стрельбу в колледже «Газпрома» в Новом Уренгое проверит прокуратура

В Новом Уренгое студент выстрелил из пневматики в колледже
Прокуратура ЯНАО начала проверку по факту стрельбы в колледже Нового Уренгоя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительным данным студент произвел случайный выстрел из пневматического пистолета, который не является оружием. Пуля попала в доску, ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое произошел случайный выстрел из пневматического пистолета. Он взял его у друга.
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