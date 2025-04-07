07 апреля 2025

Стрельбу в колледже «Газпрома» в Новом Уренгое проверит прокуратура

Студентколледжа из Нового Уренгоя выстрелил из пневматики на лекции
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое студент выстрелил из пневматики в колледже
В Новом Уренгое студент выстрелил из пневматики в колледже Фото:

Прокуратура ЯНАО начала проверку по факту стрельбы в колледже Нового Уренгоя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным студент произвел случайный выстрел из пневматического пистолета, который не является оружием. Пуля попала в доску, ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое произошел случайный выстрел из пневматического пистолета. Он взял его у друга. 

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Прокуратура ЯНАО начала проверку по факту стрельбы в колледже Нового Уренгоя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным студент произвел случайный выстрел из пневматического пистолета, который не является оружием. Пуля попала в доску, ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое произошел случайный выстрел из пневматического пистолета. Он взял его у друга. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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