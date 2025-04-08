В Пермском крае закрыли опасную шаурмичную

В Нытве (Пермский край) сотрудники Управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проверили заведение на улице Карла Маркса, 62. По данным сервиса 2ГИС, там находится кафе Red Grill, специализирующееся на приготовлении шаурмы, шавермы и различного стритфуда.
«Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовали исправные системы холодного и горячего водоснабжения. Блюда готовились без технологических карт. У сотрудников не было медкнижек с отметками о прохождении аттестаций, медосмотров и вакцинации», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Специалисты ведомства составили протокол на индивидуального предпринимателя. Суд опечатал на заведение на два месяца.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд на 80 суток приостановил работу SHAURMA CLUB. В помещении кафе не было водоснабжения и туалетов. Внутренняя отделка была повреждена. В готовке использовались продукты без маркировок, на них не было товаросопроводительных документов. Нарушался порядок хранения продукции.
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