В Пермском крае закрыли опасную шаурмичную

Роспотребнадзор: в Пермском крае закрыли шаурмичную с антисанитарией
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение опечатали на два месяца
Заведение опечатали на два месяца Фото:

В Нытве (Пермский край) сотрудники Управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проверили заведение на улице Карла Маркса, 62. По данным сервиса 2ГИС, там находится кафе Red Grill, специализирующееся на приготовлении шаурмы, шавермы и различного стритфуда. 

«Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовали исправные системы холодного и горячего водоснабжения. Блюда готовились без технологических карт. У сотрудников не было медкнижек с отметками о прохождении аттестаций, медосмотров и вакцинации», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

Специалисты ведомства составили протокол на индивидуального предпринимателя. Суд опечатал на заведение на два месяца. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд на 80 суток приостановил работу SHAURMA CLUB. В помещении кафе не было водоснабжения и туалетов. Внутренняя отделка была повреждена. В готовке использовались продукты без маркировок, на них не было товаросопроводительных документов. Нарушался порядок хранения продукции.

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В Нытве (Пермский край) сотрудники Управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проверили заведение на улице Карла Маркса, 62. По данным сервиса 2ГИС, там находится кафе Red Grill, специализирующееся на приготовлении шаурмы, шавермы и различного стритфуда.  «Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовали исправные системы холодного и горячего водоснабжения. Блюда готовились без технологических карт. У сотрудников не было медкнижек с отметками о прохождении аттестаций, медосмотров и вакцинации», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.  Специалисты ведомства составили протокол на индивидуального предпринимателя. Суд опечатал на заведение на два месяца.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд на 80 суток приостановил работу SHAURMA CLUB. В помещении кафе не было водоснабжения и туалетов. Внутренняя отделка была повреждена. В готовке использовались продукты без маркировок, на них не было товаросопроводительных документов. Нарушался порядок хранения продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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