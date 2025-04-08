В Тюменской области из-за паводков перекрыли 15 дорог

В Тюменской области из-за паводков перекрыто движение по 15 дорогам регионального значения. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства области.
«15 региональных дорог временно перекрыты в Тюменской области в связи с весенним половодьем. Это те дороги, на которых имеются низководные мосты. Каждый год они подвержены подтоплению», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что движение прекращено на следующих дорогах:
- подъезд к деревне Рагозина, Ишимский районе;
- дорога Гагарино - Клепиково - Орловка, Ишимский район;
- дорога Равнец - Кошкарагай, Ишимский район;
- дорога Ощепково - Назарово, Абатский район;
- дорога Нововяткино - Балаганы - Заборка, Викуловский район;
- дорога Викулово - Ермаки -Жигули, Викуловский район;
- дорога Королево - Дербень, Голышмановский округ;
- дорога Юрминка - Кармацкая, Аромашевский район;
- подъезд к деревне Валгина;
- дорога Сорочкино - Русаково - Преображенка - Нововыигрышнева, Аромашевский район;
- два участка подъезда к деревне Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район;
- подъезд к поселку Комсомольский, Вагайский район;
- подъезд к поселку Первомайский, Вагайский район;
- дорога Хохлово - Криволукская, Ялуторовский район.
Отмечается, что во многих случаях существуют пути объезда. Подробную информацию можно узнать на сайте «Паводки 2025»
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