В Тюменской области из-за паводков перекрыли 15 дорог

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На всех перекрытых дорогах есть низководные мосты
На всех перекрытых дорогах есть низководные мосты Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области из-за паводков перекрыто движение по 15 дорогам регионального значения. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства области.

«15 региональных дорог временно перекрыты в Тюменской области в связи с весенним половодьем. Это те дороги, на которых имеются низководные мосты. Каждый год они подвержены подтоплению», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что движение прекращено на следующих дорогах:

  • подъезд к деревне Рагозина, Ишимский районе;
  • дорога Гагарино - Клепиково - Орловка, Ишимский район;
  • дорога Равнец - Кошкарагай, Ишимский район;
  • дорога Ощепково - Назарово, Абатский район;
  • дорога Нововяткино - Балаганы - Заборка, Викуловский район;
  • дорога Викулово - Ермаки -Жигули, Викуловский район;
  • дорога Королево - Дербень, Голышмановский округ;
  • дорога Юрминка - Кармацкая, Аромашевский район;
  • подъезд к деревне Валгина;
  • дорога Сорочкино - Русаково - Преображенка - Нововыигрышнева, Аромашевский район;
  • два участка подъезда к деревне Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район;
  • подъезд к поселку Комсомольский, Вагайский район;
  • подъезд к поселку Первомайский, Вагайский район;
  • дорога Хохлово - Криволукская, Ялуторовский район.

Отмечается, что во многих случаях существуют пути объезда. Подробную информацию можно узнать на сайте «Паводки 2025»

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В Тюменской области из-за паводков перекрыто движение по 15 дорогам регионального значения. Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства области. «15 региональных дорог временно перекрыты в Тюменской области в связи с весенним половодьем. Это те дороги, на которых имеются низководные мосты. Каждый год они подвержены подтоплению», — отмечается в сообщении. Сообщается, что движение прекращено на следующих дорогах: Отмечается, что во многих случаях существуют пути объезда. Подробную информацию можно узнать на сайте «Паводки 2025»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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