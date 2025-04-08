В Кургане будут действовать «медленные зоны» для электросамокатов в двух парках и сквере. На этих участках устройства будут автоматически замедляться. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса аренды самокатов.
«В Кургане будут действовать „медленные зоны“ — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых самокаты будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это ЦПКиО, ландшафтный парк и сквер „Юбилейный“. Движение самокатов будет полностью запрещено в парке Победы и на площади имени В.И. Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе МТС Юрент.
От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется. Все электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем. Благодаря нему они будут автоматически и очень плавно будут снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане вернулись электросамокаты. Обновленный парк устройств будет насчитывать порядка 500 единиц. Стоимость аренды будет стартовать от 6,49 рублей за минуту. Также сообщалось, что сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона. Зону проката расширили на Рябково и Восточный.
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