Губернатор Шумков заявил, что власти выгнали подрядчика, который затянул ремонт моста в Кургане

Губернатор Шумков возмутился работой подрядчика по ремонту моста в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков потребовал власти города взять ремонт моста в Рябково на контроль
Вадим Шумков потребовал власти города взять ремонт моста в Рябково на контроль Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился завершить капитальный ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Рябково по улице Карбышева, а также отметил, что подрядчик, занимавшийся объектом, был выгнан с него. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Мост через речку Черная конструктивом сделан, но верхняя часть — нет. Подрядчика с объекта выгнали и подали на внесение в список недобросовестных. Городу поставил задачу доработать мост в ближайшие месяцы», — написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее Шумков не раз подчеркивал важность контроля за подрядными организациями, чтобы исключить подобные случаи при реализации инфраструктурных проектов. В случае если подрядчик срывает сроки или некачественно выполняет работы, его достраивает другой подрядчик, более добросовестный.

Губернатор Шумков распорядился доделать мост в Рябково в ближайшие месяцы
Губернатор Шумков распорядился доделать мост в Рябково в ближайшие месяцы
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился завершить капитальный ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Рябково по улице Карбышева, а также отметил, что подрядчик, занимавшийся объектом, был выгнан с него. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Мост через речку Черная конструктивом сделан, но верхняя часть — нет. Подрядчика с объекта выгнали и подали на внесение в список недобросовестных. Городу поставил задачу доработать мост в ближайшие месяцы», — написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Ранее Шумков не раз подчеркивал важность контроля за подрядными организациями, чтобы исключить подобные случаи при реализации инфраструктурных проектов. В случае если подрядчик срывает сроки или некачественно выполняет работы, его достраивает другой подрядчик, более добросовестный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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