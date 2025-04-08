Губернатор Шумков заявил, что власти выгнали подрядчика, который затянул ремонт моста в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился завершить капитальный ремонт моста через реку Черная в микрорайоне Рябково по улице Карбышева, а также отметил, что подрядчик, занимавшийся объектом, был выгнан с него. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Мост через речку Черная конструктивом сделан, но верхняя часть — нет. Подрядчика с объекта выгнали и подали на внесение в список недобросовестных. Городу поставил задачу доработать мост в ближайшие месяцы», — написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
Ранее Шумков не раз подчеркивал важность контроля за подрядными организациями, чтобы исключить подобные случаи при реализации инфраструктурных проектов. В случае если подрядчик срывает сроки или некачественно выполняет работы, его достраивает другой подрядчик, более добросовестный.
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