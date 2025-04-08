Челябинский депутат Мешков покинул национализированную «Макфу»

Директор по коммерции национализированной компании «Макфа», депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мешков уволился из компании. Эту информацию Мешков подтвердил URA.RU.
«Могу подтвердить, что больше не работаю на „Макфе“, — сообщил Мешков корреспонденту агентства. О причинах своего решения Мешков сообщать не стал.
Говоря о дальнейших планах, Мешков сообщил, что планирует остаться в Челябинске. От ответа о предполагаемом месте работы он уклонился.
Мешков в 1991-1992 годах работал заместителем директора торгово-коммерческого товарищества «Челур», в 1992-1993 годах– заместителем директора ЗАО «Ракурс», в 1993 году назначен на должность заместителя директора ТОО торгово-промышленной фирмы «Темп ЛТД». С 1995 года работал заместителем главного бухгалтера ЗАО «Продинтекс». С 1996 года занимает должность директора по коммерции и развитию ОАО «Макфа».
Мешков пять раз избирался депутатом законодательного собрания региона. В прошлом году стал почетным депутатом Челябинской области.
«Макфа» была национализирована в 2024 году по иску Генпрокуратуры решением Центрального райсуда Челябинска. Бывшие владельцы оспаривают решения судов.
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