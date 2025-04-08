Челябинский депутат Мешков покинул национализированную «Макфу»

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Дмитрий Мешков покинул национализированную компанию
Дмитрий Мешков покинул национализированную компанию Фото:
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Директор по коммерции национализированной компании «Макфа», депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мешков уволился из компании. Эту информацию Мешков подтвердил URA.RU.

«Могу подтвердить, что больше не работаю на „Макфе“, — сообщил Мешков корреспонденту агентства. О причинах своего решения Мешков сообщать не стал.

Говоря о дальнейших планах, Мешков сообщил, что планирует остаться в Челябинске. От ответа о предполагаемом месте работы он уклонился.

Мешков в 1991-1992 годах работал заместителем директора торгово-коммерческого товарищества «Челур», в 1992-1993 годах– заместителем директора ЗАО «Ракурс», в 1993 году назначен на должность заместителя директора ТОО торгово-промышленной фирмы «Темп ЛТД». С 1995 года работал заместителем главного бухгалтера ЗАО «Продинтекс». С 1996 года занимает должность директора по коммерции и развитию ОАО «Макфа».

Мешков пять раз избирался депутатом законодательного собрания региона. В прошлом году стал почетным депутатом Челябинской области.

«Макфа» была национализирована в 2024 году по иску Генпрокуратуры решением Центрального райсуда Челябинска. Бывшие владельцы оспаривают решения судов.

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Директор по коммерции национализированной компании «Макфа», депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мешков уволился из компании. Эту информацию Мешков подтвердил URA.RU. «Могу подтвердить, что больше не работаю на „Макфе“, — сообщил Мешков корреспонденту агентства. О причинах своего решения Мешков сообщать не стал. Говоря о дальнейших планах, Мешков сообщил, что планирует остаться в Челябинске. От ответа о предполагаемом месте работы он уклонился. Мешков в 1991-1992 годах работал заместителем директора торгово-коммерческого товарищества «Челур», в 1992-1993 годах– заместителем директора ЗАО «Ракурс», в 1993 году назначен на должность заместителя директора ТОО торгово-промышленной фирмы «Темп ЛТД». С 1995 года работал заместителем главного бухгалтера ЗАО «Продинтекс». С 1996 года занимает должность директора по коммерции и развитию ОАО «Макфа». Мешков пять раз избирался депутатом законодательного собрания региона. В прошлом году стал почетным депутатом Челябинской области. «Макфа» была национализирована в 2024 году по иску Генпрокуратуры решением Центрального райсуда Челябинска. Бывшие владельцы оспаривают решения судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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