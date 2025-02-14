Приставы передали в доход РФ капиталы челябинского холдинга «Макфа»

Судебные приставы обратили в доход государства доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний «Макфа», основанной в Челябинске, и обыкновенные акции семи юридических лиц. Это было сделано в рамках исполнительно производства по решению суда, которое тот вынес по иску Генпрокуратуры РФ.
«В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний „Макфа“, в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции семи юридических лиц. Также в доход РФ обращены доли в уставных капиталах 13 юридических лиц», — сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Его слова передает РИА Новости.
Холдинг «Макфа» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для этого, как заявили в надзорном ведомстве стали уголовные дела в отношении основателей холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова. Оба обвиняются в получение взяток. В «Макфе» утверждают, что бизнес не имеет коррупционного происхождения. Семьи Белоусова и Юревичей владели компанией задолго до того, как основатели холдинга заняли госдолжности.
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