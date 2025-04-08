Боец с позывным «Черный» подарил курганской школе дроны, сбитые в бою. Фото

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Дроны курганский боец сбил лично (архивное фото)
Дроны курганский боец сбил лично (архивное фото) Фото:

В Курганской области участник специальной военной операции с позывным «Черный» подарил школе, в которой учился, несколько вражеских дронов. Он сбил их лично и решил отправить в школьный музей, чтобы ребята не понаслышке знали, какие задачи выполняют их земляки на СВО и гордились бойцами. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринский округ».

«Выпускник Красномыльской школы, участник СВО с позывным „Черный“ передал землякам добытые им во время боевых действий трофеи. Несколько вражеских дронов, лично сбитых „Черным“, он отправил на малую родину для школьного музея», — сообщается в telegram-канале.

Дроны школе передала директор территориального отдела № 2 Галина Стародумова
Дроны школе передала директор территориального отдела № 2 Галина Стародумова
Фото:

Интерес к беспилотным технологиям в Курганской области проявляется не только на поле боя, но и в образовательной сфере. Ранее ученики шестых классов школы № 42 посетили музей УМВД, где им демонстрировали работу дронов и давали возможность самостоятельно управлять квадрокоптером.

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В Курганской области участник специальной военной операции с позывным «Черный» подарил школе, в которой учился, несколько вражеских дронов. Он сбил их лично и решил отправить в школьный музей, чтобы ребята не понаслышке знали, какие задачи выполняют их земляки на СВО и гордились бойцами. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринский округ». «Выпускник Красномыльской школы, участник СВО с позывным „Черный“ передал землякам добытые им во время боевых действий трофеи. Несколько вражеских дронов, лично сбитых „Черным“, он отправил на малую родину для школьного музея», — сообщается в telegram-канале. Интерес к беспилотным технологиям в Курганской области проявляется не только на поле боя, но и в образовательной сфере. Ранее ученики шестых классов школы № 42 посетили музей УМВД, где им демонстрировали работу дронов и давали возможность самостоятельно управлять квадрокоптером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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