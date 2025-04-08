В Курганской области участник специальной военной операции с позывным «Черный» подарил школе, в которой учился, несколько вражеских дронов. Он сбил их лично и решил отправить в школьный музей, чтобы ребята не понаслышке знали, какие задачи выполняют их земляки на СВО и гордились бойцами. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринский округ».
«Выпускник Красномыльской школы, участник СВО с позывным „Черный“ передал землякам добытые им во время боевых действий трофеи. Несколько вражеских дронов, лично сбитых „Черным“, он отправил на малую родину для школьного музея», — сообщается в telegram-канале.
Интерес к беспилотным технологиям в Курганской области проявляется не только на поле боя, но и в образовательной сфере. Ранее ученики шестых классов школы № 42 посетили музей УМВД, где им демонстрировали работу дронов и давали возможность самостоятельно управлять квадрокоптером.
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