Челябинцев стала интересовать работа с гибким графиком

В первом квартале 2025 года спрос на вакансии с гибким графиком в Челябинске составил 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интерес соискателей к таким предложениям вырос на 156%. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса «Авито. Работа».
«Наибольший рост предложений о работе с гибким графиком наблюдается в сфере логистики, где профессия логиста показала увеличение на 220%. Средняя предлагаемая заработная плата для таких специалистов составила 106 098 рублей в месяц. Также высокий спрос на гибкий график отмечается среди компаний, ищущих водителей грузового транспорта (+217% вакансий) со средней зарплатой 96 608 рублей в месяц. Значительно выросло и количество предложений для водителей спецтехники (+200%) с гибким графиком рабочих смен и зарплатными предложениями в 62 644 рубля в месяц», — отмечают аналитики «Авито. Работа».
Эксперты отмечают, что гибкая занятость становится важным конкурентным преимуществом для работодателей на фоне дефицита кадров в различных сферах. Возможность самостоятельно выбирать время и продолжительность рабочего дня особенно привлекательна для определенных категорий соискателей — мам в декрете, студентов, фрилансеров и тех, кто ищет дополнительный заработок.
Также аналитики рынка труда связывают такую тенденцию не только с дефицитом кадров, но и с развитием сервисного сектора. В этой сфере клиентские и курьерские услуги требуют работы в нестандартное время суток, что делает гибкий график необходимым условием для привлечения квалифицированных сотрудников.
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