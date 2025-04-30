Бесплатные штендеры и «афганцы» в парадной форме: как в Кургане проходили первые «Бессмертные полки»

Шествие «Бессмертного полка» планируется провести в Кургане в привычном формате, когда жители смогут с гордостью пронести по улицам портреты своих предков-победителей. В прошлом году шествие перенесли в онлайн-формат из соображений безопасности. Так было и в пандемийное время. В год 80-летия Победы URA.RU вспоминает о том, как проходили самые первые «Бессмертные полки».
Первое шествие
В Кургане 12 лет назад, в 2013 году впервые состоялось шествие «Бессмертного полка». 9 мая по Центральной площади прошли более полутора тысяч человек с портретами фронтовиков — своих родственников, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны.
«Впервые за 68 лет те, кто не вернулся с фронтов, кто погиб в госпиталях и кто умер уже в мирное время, с помощью своих родных и близких, внуков и правнуков, своих детей прошли парадным строем по главной площади города. И это еще раз подчеркивает, что в памяти наших семей герои войны остаются живыми всегда. Впечатления — непередаваемые», — отметил действующий на тот момент времени губернатор Олег Богомолов.
Уже тогда он предположил, что первый опыт парада войдет в историю и положит начало славной традиции. К акции присоединились все районы, сформировав колонны «Бессмертного полка» на своих территориях.
На тот момент в Курганской области проживало 1700 участников Великой Отечественной войны. И власть, и общественность поддержали идею о сохранении памяти о героическом поколении.
Те, кто по тем или иным причинам уехал из Кургана, звонили общественникам и в органы власти с просьбой пронести портреты фронтовиков, у которых не осталось в городе родственников. Эту миссию взяли на себя кадеты, различные молодежные и общественные организации.
Бесплатные портреты и присоединение афганцев
В 2014 году в акции приняли участие уже свыше трех тысяч горожан. Организатором проекта в Кургане на тот момент был Ярослав Фомин. Он заявил о том, что портреты ветеранов для желающих принять участие в шествии изготовят бесплатно. Заявок оказалось огромнейшее количество.
«В акции „Бессмертный полк“ может принять участие любой желающий. Мы изготавливали бесплатно специальные штендеры с портретом ветеранов, но пройти в колонне можно фотографией любого размера», — отметил Фомин.
Колонны формировали в девять утра у филармонии. Затем они двигались по улице Ленина, сворачивали на Гоголя и шли по площади. Помимо простых горожан, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие воины-афганцы, которые в парадной форме и орденах пронесли 70 фотографий курганцев, погибших в Афганистане. Они замыкали шествие.
В последующие годы число участников кратно росло. Только в Кургане в праздничных ежегодных шествиях принимали участие около 10-15 тысяч человек.
Самое массовое шествие
Одним из самых массовых шествий «Бессмертного полка» стало проводимое в 2022 году. В нем приняли участие около 63 тысяч жителей региона. В Кургане по площади с портретами фронтовиков прошли более 15 тысяч человек.
В шествии приняли участие первые лица области. Среди них — губернатор Вадим Шумков, который вместе с сыном пронес портреты своих дедов Предеина Елисея Евстафьевича и Барковского Алексея Ивановича. Губернатор возглавлял колонну. Действующий на тот момент мэр Кургана Елена Ситникова также пронесла портреты своих дедов, прошедших войну. Присоединилась к шествию и Лариса Кокорина, замгубернатора по социальной политике.
Про акцию
Акция «Бессмертный полк» существует с 2012 года. Курган присоединился к ней с 2013-го. Это общенародная гражданская инициатива по сохранению памяти о поколении, прошедшем войну, в каждой семье.
Координаторы Полка находятся более чем в 620 городах и таких странах, как Россия, Казахстан, Киргизия, Израиль, Беларусь, Монголия, Норвегия, США и других.
В Кургане шествие традиционно формируется на Троицкой площади и под музыку военных лет проходит до площади им. В.И. Ленина. В акции принимают участие люди всех возрастов, профессий и социальных слоев, передавая из поколения в поколение память о героических фронтовиках.
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