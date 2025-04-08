08 апреля 2025

В Ноябрьске водитель сбил 11-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Юная ноябрянка госпитализирована с травмами
Юная ноябрянка госпитализирована с травмами Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина, 74 автомобиль ГАЗ 3110 наехал на 11-летнюю девочку. Ребенка с полученными травмами госпитализировали, сообщили очевидцы.

«В районе дома по улице Ленина,74 произошло ДТП на пешеходном переходе: водитель на автомобиле ГАЗ 3110 сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована для медицинского обследования», — написано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».

Состояние водителя не уточняется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина, 74 автомобиль ГАЗ 3110 наехал на 11-летнюю девочку. Ребенка с полученными травмами госпитализировали, сообщили очевидцы. «В районе дома по улице Ленина,74 произошло ДТП на пешеходном переходе: водитель на автомобиле ГАЗ 3110 сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована для медицинского обследования», — написано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». Состояние водителя не уточняется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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