В Ноябрьске водитель сбил 11-летнюю девочку

Юная ноябрянка госпитализирована с травмами
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина, 74 автомобиль ГАЗ 3110 наехал на 11-летнюю девочку. Ребенка с полученными травмами госпитализировали, сообщили очевидцы.
«В районе дома по улице Ленина,74 произошло ДТП на пешеходном переходе: водитель на автомобиле ГАЗ 3110 сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована для медицинского обследования», — написано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».
Состояние водителя не уточняется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
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