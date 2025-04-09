Лавров: Европа окрысилась на РФ

Европа в очередной раз ополчилась на Россию, а глядя на некоторые лица, хочется сказать «окрысилась». Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — отметил Лавров в интервью ТАСС.
Ранее Лавров уже делал заявления, связывающие современные действия Запада с историческими попытками сдерживания РФ, сравнивая их с амбициями Наполеона и Гитлера. Он утверждал, что такие стремления не новы и имеют глубокие исторические корни, что сегодняшние напряженности в отношениях между РФ и Западом напоминают времена Второй мировой войны.
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