Лавров: Европа окрысилась на РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров раскритиковал Европу за ее поведение
Лавров раскритиковал Европу за ее поведение Фото:

Европа в очередной раз ополчилась на Россию, а глядя на некоторые лица, хочется сказать «окрысилась». Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — отметил Лавров в интервью ТАСС.

Ранее Лавров уже делал заявления, связывающие современные действия Запада с историческими попытками сдерживания РФ, сравнивая их с амбициями Наполеона и Гитлера. Он утверждал, что такие стремления не новы и имеют глубокие исторические корни, что сегодняшние напряженности в отношениях между РФ и Западом напоминают времена Второй мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа в очередной раз ополчилась на Россию, а глядя на некоторые лица, хочется сказать «окрысилась». Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — отметил Лавров в интервью ТАСС. Ранее Лавров уже делал заявления, связывающие современные действия Запада с историческими попытками сдерживания РФ, сравнивая их с амбициями Наполеона и Гитлера. Он утверждал, что такие стремления не новы и имеют глубокие исторические корни, что сегодняшние напряженности в отношениях между РФ и Западом напоминают времена Второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...