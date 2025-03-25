Лавров вспомнил о желаниях Наполеона и Гитлера, рассуждая о РФ и Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил современные намерения Запада в отношении России с историческими амбициями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и императора Франции Наполеона Бонапарта. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».
«Желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить [президента РФ Владимира] Путина — это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же», — сказал Лавров. Трансляция проходила на «Первом канале».
Ранее Лавров заявил, что текущее положение в отношениях между Россией и Западом напоминает эпоху Второй мировой войны. По его словам, аналогично тому как Адольф Гитлер собрал под своим флагом ряд европейских стран, сегодня эту роль принял на себя глава Украины Владимир Зеленский.
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