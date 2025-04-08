08 апреля 2025

В ЯНАО за неделю гриппом заразились более 500 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО от гриппа привились уже 319 159 человек
В ЯНАО от гриппа привились уже 319 159 человек Фото:

В ЯНАО растет заболеваемость гриппом. Если на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что с начала сезона был выявлен 2751 случай, то за эту неделю их уже 3276.

«С начала сезона в округе выявлено 3 276 случаев гриппа среди населения… За 14 неделю 2025 года округе выявлено 525 случаев гриппа», — написано на сайте ведомства.

Чаще всего ямальцы заболевают гриппом В — 1605 случаев, на втором месте грипп А (H1N1) — 1481 случай, на третьем — грипп А -174, а на четвертом — А (H3N2) (12 случаев). При этом, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 22%.

Также в ЯНАО отмечается спад заболеваемости туберкулезом. Если за 2023 год количество заболевших уменьшилось почти на 20%, то в 2024 году снижение произошло еще на 3%.

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В ЯНАО растет заболеваемость гриппом. Если на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что с начала сезона был выявлен 2751 случай, то за эту неделю их уже 3276. «С начала сезона в округе выявлено 3 276 случаев гриппа среди населения… За 14 неделю 2025 года округе выявлено 525 случаев гриппа», — написано на сайте ведомства. Чаще всего ямальцы заболевают гриппом В — 1605 случаев, на втором месте грипп А (H1N1) — 1481 случай, на третьем — грипп А -174, а на четвертом — А (H3N2) (12 случаев). При этом, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 22%. Также в ЯНАО отмечается спад заболеваемости туберкулезом. Если за 2023 год количество заболевших уменьшилось почти на 20%, то в 2024 году снижение произошло еще на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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