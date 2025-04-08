В ЯНАО за неделю гриппом заразились более 500 человек

В ЯНАО растет заболеваемость гриппом. Если на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что с начала сезона был выявлен 2751 случай, то за эту неделю их уже 3276.
«С начала сезона в округе выявлено 3 276 случаев гриппа среди населения… За 14 неделю 2025 года округе выявлено 525 случаев гриппа», — написано на сайте ведомства.
Чаще всего ямальцы заболевают гриппом В — 1605 случаев, на втором месте грипп А (H1N1) — 1481 случай, на третьем — грипп А -174, а на четвертом — А (H3N2) (12 случаев). При этом, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 22%.
Также в ЯНАО отмечается спад заболеваемости туберкулезом. Если за 2023 год количество заболевших уменьшилось почти на 20%, то в 2024 году снижение произошло еще на 3%.
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