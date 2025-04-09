Из горящего роддома Москвы спасли почти 30 человек

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Пациенты и персонал больницы размещены в другом корпусе
Пациенты и персонал больницы размещены в другом корпусе Фото:

В результате происшествия на востоке Москвы, на 7-м этаже родильного дома, пожарные провели операцию по спасению 29 человек из зоны сильного задымления. Все пострадавшие, включая пациентов и персонал, были эвакуированы и временно размещены в другом корпусе медицинского учреждения, сообщает пресс-служба МЧС. 

«В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленный зоны на 7 этаже роддома на востоке Москвы», — сказано в сообщении ведомства. 

Позже, в 7:45 (МСК) стало известно, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 

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В результате происшествия на востоке Москвы, на 7-м этаже родильного дома, пожарные провели операцию по спасению 29 человек из зоны сильного задымления. Все пострадавшие, включая пациентов и персонал, были эвакуированы и временно размещены в другом корпусе медицинского учреждения, сообщает пресс-служба МЧС.  «В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленный зоны на 7 этаже роддома на востоке Москвы», — сказано в сообщении ведомства.  Позже, в 7:45 (МСК) стало известно, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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