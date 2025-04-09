Из горящего роддома Москвы спасли почти 30 человек

В результате происшествия на востоке Москвы, на 7-м этаже родильного дома, пожарные провели операцию по спасению 29 человек из зоны сильного задымления. Все пострадавшие, включая пациентов и персонал, были эвакуированы и временно размещены в другом корпусе медицинского учреждения, сообщает пресс-служба МЧС.
«В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленный зоны на 7 этаже роддома на востоке Москвы», — сказано в сообщении ведомства.
Позже, в 7:45 (МСК) стало известно, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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