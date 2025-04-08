Пермяки массово отказываются покупать готовые квартиры

С января по апрель 2025 года у жителей Перми упал интерес к покупке квартир на вторичном рынке жилья. Средний срок публикации объявлений о продаже недвижимости увеличился до 104 дней, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».
«В Перми за первый квартал 2025 года срок экспозиции готовой квартиры составляет 104 дня. Это на 10% больше, чем в четвертом квартале 2024 года», — сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что продавцы стали реже торговаться. Размер средней скидки уменьшился с 4,9% до 4,8%. Также сократилась доля объявлений, в которых владельцы жилья снижали цены. При этом доля объявлений, где собственники повышают стоимость квартиры, начала расти.
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