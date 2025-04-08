08 апреля 2025

Пермяки массово отказываются покупать готовые квартиры

В Перми увеличился срок продажи квартир на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы стали дольше продавать квартиры
Владельцы стали дольше продавать квартиры Фото:

С января по апрель 2025 года у жителей Перми упал интерес к покупке квартир на вторичном рынке жилья. Средний срок публикации объявлений о продаже недвижимости увеличился до 104 дней, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В Перми за первый квартал 2025 года срок экспозиции готовой квартиры составляет 104 дня. Это на 10% больше, чем в четвертом квартале 2024 года», — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что продавцы стали реже торговаться. Размер средней скидки уменьшился с 4,9% до 4,8%. Также сократилась доля объявлений, в которых владельцы жилья снижали цены. При этом доля объявлений, где собственники повышают стоимость квартиры, начала расти.

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С января по апрель 2025 года у жителей Перми упал интерес к покупке квартир на вторичном рынке жилья. Средний срок публикации объявлений о продаже недвижимости увеличился до 104 дней, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Перми за первый квартал 2025 года срок экспозиции готовой квартиры составляет 104 дня. Это на 10% больше, чем в четвертом квартале 2024 года», — сказано в сообщении. Аналитики отметили, что продавцы стали реже торговаться. Размер средней скидки уменьшился с 4,9% до 4,8%. Также сократилась доля объявлений, в которых владельцы жилья снижали цены. При этом доля объявлений, где собственники повышают стоимость квартиры, начала расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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