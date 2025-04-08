08 апреля 2025

Гендиректора компании из ЯНАО наказали за обрушение стены дома

Суд в ЯНАО оштрафовал гендиректора «Ямалстройсервис» за обрушение стены дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Ямала оштрафовала управляющую компанию
Прокуратура Ямала оштрафовала управляющую компанию Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) оштрафовали генерального директора управляющей компании «ЯмалСтройСервис» за ненадлежащие содержание имущества жильцов. По мнению суда, он несет ответственность за обрушение облицовки фасада жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По результатам проверки генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей,» — сообщили в ведомстве. 

В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания ООО «ЯмалСтройСервис» ненадлежащим образом содержит общее имущество жильцов. Руководителю организации с осени 2024 года неоднократно указывали на недопустимость нарушений обязательных требований, однако действенных мер к сохранению имущества не предпринято.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. О происшествии сообщили жители дома в социальных сетях. СУ СКР проводит доследственную проверку.

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В Лабытнанги (ЯНАО) оштрафовали генерального директора управляющей компании «ЯмалСтройСервис» за ненадлежащие содержание имущества жильцов. По мнению суда, он несет ответственность за обрушение облицовки фасада жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры. «По результатам проверки генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей,» — сообщили в ведомстве.  В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания ООО «ЯмалСтройСервис» ненадлежащим образом содержит общее имущество жильцов. Руководителю организации с осени 2024 года неоднократно указывали на недопустимость нарушений обязательных требований, однако действенных мер к сохранению имущества не предпринято. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. О происшествии сообщили жители дома в социальных сетях. СУ СКР проводит доследственную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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