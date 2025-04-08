В Лабытнанги (ЯНАО) оштрафовали генерального директора управляющей компании «ЯмалСтройСервис» за ненадлежащие содержание имущества жильцов. По мнению суда, он несет ответственность за обрушение облицовки фасада жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры.
«По результатам проверки генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований. Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей,» — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания ООО «ЯмалСтройСервис» ненадлежащим образом содержит общее имущество жильцов. Руководителю организации с осени 2024 года неоднократно указывали на недопустимость нарушений обязательных требований, однако действенных мер к сохранению имущества не предпринято.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. О происшествии сообщили жители дома в социальных сетях. СУ СКР проводит доследственную проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!