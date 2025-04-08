В Березниках восстановили электроснабжение

По оперативной информации электроснабжение в городе Березники (Пермский край) восстановлено. Все потребители переведены на резервную схему.
«Систему водоснабжения перезапустили. Осуществляется выход на рабочий режим», — сообщили URA.RU в Министерстве ЖКХ Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, в городе произошло аварийное отключение. Полгорода осталось без воды и света. В местных пабликах появилось предупреждение. В сообщении говорилось, что 9 апреля примерно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13 возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы.
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Специалисты выясняют причину аварии в Березниках. В 10:15 в электросетевом комплексе 110 кВ, обеспечивающем электроснабжение в городе, произошло технологическое нарушение.
«Без электроэнергии кратковременно остались потребители части города. В результате оперативных переключений в 10:58 ее восстановили. Причина отключения выясняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».
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