08 апреля 2025

В Березниках восстановили электроснабжение

МинЖКХ Пермского края: в Березниках восстановили электроснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Систему водоснабжения тоже перезапустили
Систему водоснабжения тоже перезапустили Фото:

По оперативной информации электроснабжение в городе Березники (Пермский край) восстановлено. Все потребители переведены на резервную схему.

«Систему водоснабжения перезапустили. Осуществляется выход на рабочий режим», — сообщили URA.RU в Министерстве ЖКХ Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало о том, в городе произошло аварийное отключение. Полгорода осталось без воды и света. В местных пабликах появилось предупреждение. В сообщении говорилось, что 9 апреля примерно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13 возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы.

Обновлено:

Специалисты выясняют причину аварии в Березниках. В 10:15 в электросетевом комплексе 110 кВ, обеспечивающем электроснабжение в городе, произошло технологическое нарушение.

«Без электроэнергии кратковременно остались потребители части города. В результате оперативных переключений в 10:58 ее восстановили. Причина отключения выясняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».

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По оперативной информации электроснабжение в городе Березники (Пермский край) восстановлено. Все потребители переведены на резервную схему. «Систему водоснабжения перезапустили. Осуществляется выход на рабочий режим», — сообщили URA.RU в Министерстве ЖКХ Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о том, в городе произошло аварийное отключение. Полгорода осталось без воды и света. В местных пабликах появилось предупреждение. В сообщении говорилось, что 9 апреля примерно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13 возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы. Обновлено: Специалисты выясняют причину аварии в Березниках. В 10:15 в электросетевом комплексе 110 кВ, обеспечивающем электроснабжение в городе, произошло технологическое нарушение. «Без электроэнергии кратковременно остались потребители части города. В результате оперативных переключений в 10:58 ее восстановили. Причина отключения выясняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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