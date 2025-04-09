В приграничье Белгородской области без вести пропала целая бригада ВСУ. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Товарищи сообщают, что в Краснояружском приграничье „пропали без вести“ все военнослужащие 141-й бригады ВСУ», — сообщает telegram-канал «Фронтовая птичка». По мнению автора, бойцы были уничтожены. Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «отправляет людей на убой» и призвал остановить его.
По сообщениям западных СМИ, нэта бригада имела статус механизированной, однако почти не имела в своем распоряжении техники. С того момента, когда ВСУ почти полностью утратили контроль над оккупированными ими территориями в Курской области, их бойцы не оставляют попыток провокаций на границе Белгородской области.
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