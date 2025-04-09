Бригада ВСУ бесследно исчезла в Белгородской области

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Целая бригада ВСУ могла быть уничтожена в белгородском приграничье
Целая бригада ВСУ могла быть уничтожена в белгородском приграничье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приграничье Белгородской области без вести пропала целая бригада ВСУ. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Товарищи сообщают, что в Краснояружском приграничье „пропали без вести“ все военнослужащие 141-й бригады ВСУ», — сообщает telegram-канал «Фронтовая птичка». По мнению автора, бойцы были уничтожены. Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «отправляет людей на убой» и призвал остановить его.

По сообщениям западных СМИ, нэта бригада имела статус механизированной, однако почти не имела в своем распоряжении техники. С того момента, когда ВСУ почти полностью утратили контроль над оккупированными ими территориями в Курской области, их бойцы не оставляют попыток провокаций на границе Белгородской области.

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В приграничье Белгородской области без вести пропала целая бригада ВСУ. Об этом сообщают telegram-каналы. «Товарищи сообщают, что в Краснояружском приграничье „пропали без вести“ все военнослужащие 141-й бригады ВСУ», — сообщает telegram-канал «Фронтовая птичка». По мнению автора, бойцы были уничтожены. Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «отправляет людей на убой» и призвал остановить его. По сообщениям западных СМИ, нэта бригада имела статус механизированной, однако почти не имела в своем распоряжении техники. С того момента, когда ВСУ почти полностью утратили контроль над оккупированными ими территориями в Курской области, их бойцы не оставляют попыток провокаций на границе Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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