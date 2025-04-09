Прокуроры устроили проверку электросамокатчикам в Кургане

В Кургане прокуратура провела акцию «Играй по правилам», направленную на соблюдение правил дорожного движения для электросамокатчиков. Акция прошла в Центральном парке культуры и отдыха в сотрудничестве с Курганским домом молодежи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«В ходе мероприятия сотрудники прокуратуры разъяснили детям и взрослым правила дорожного движения при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всем участникам акции были вручены памятки с полезной информацией и тематические значки», — пишет ведомство.
Детальные указания включают информацию о возрастных ограничениях для пользователей самокатов: дети в возрасте до семи лет должны передвигаться на самокатах только вместе со взрослыми, только по тротуарам или выделенным дорожкам для пешеходов; детям до 14 лет запрещено выезжать на обочины дорог и на проезжую часть; дети старше 14 лет и взрослые могут передвигаться по велосипедным, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если они отсутствуют, то передвижение допускается по тротуару. Кроме того, самокаты должны быть оснащены звуковым сигналом, тормозной системой и световозвращателем.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане парки попадут в «медленные зоны» для езды на электросамокатах. На этих участках устройства будут автоматически замедляться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».