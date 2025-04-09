Прокуроры устроили проверку электросамокатчикам в Кургане

Курганские прокуроры провели акцию «Играй по правилам»
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Детальные указания включают информацию о возрастных ограничениях для пользователей самокатов и оборудование
Детальные указания включают информацию о возрастных ограничениях для пользователей самокатов и оборудование Фото:

В Кургане прокуратура провела акцию «Играй по правилам», направленную на соблюдение правил дорожного движения для электросамокатчиков. Акция прошла в Центральном парке культуры и отдыха в сотрудничестве с Курганским домом молодежи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«В ходе мероприятия сотрудники прокуратуры разъяснили детям и взрослым правила дорожного движения при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всем участникам акции были вручены памятки с полезной информацией и тематические значки», — пишет ведомство.

Детальные указания включают информацию о возрастных ограничениях для пользователей самокатов: дети в возрасте до семи лет должны передвигаться на самокатах только вместе со взрослыми, только по тротуарам или выделенным дорожкам для пешеходов; детям до 14 лет запрещено выезжать на обочины дорог и на проезжую часть; дети старше 14 лет и взрослые могут передвигаться по велосипедным, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если они отсутствуют, то передвижение допускается по тротуару. Кроме того, самокаты должны быть оснащены звуковым сигналом, тормозной системой и световозвращателем.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане парки попадут в «медленные зоны» для езды на электросамокатах. На этих участках устройства будут автоматически замедляться.

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В Кургане прокуратура провела акцию «Играй по правилам», направленную на соблюдение правил дорожного движения для электросамокатчиков. Акция прошла в Центральном парке культуры и отдыха в сотрудничестве с Курганским домом молодежи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «В ходе мероприятия сотрудники прокуратуры разъяснили детям и взрослым правила дорожного движения при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всем участникам акции были вручены памятки с полезной информацией и тематические значки», — пишет ведомство. Детальные указания включают информацию о возрастных ограничениях для пользователей самокатов: дети в возрасте до семи лет должны передвигаться на самокатах только вместе со взрослыми, только по тротуарам или выделенным дорожкам для пешеходов; детям до 14 лет запрещено выезжать на обочины дорог и на проезжую часть; дети старше 14 лет и взрослые могут передвигаться по велосипедным, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если они отсутствуют, то передвижение допускается по тротуару. Кроме того, самокаты должны быть оснащены звуковым сигналом, тормозной системой и световозвращателем. Ранее URA.RU писало, что в Кургане парки попадут в «медленные зоны» для езды на электросамокатах. На этих участках устройства будут автоматически замедляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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